MSB: Yunanistan'ın Türkiye'ye göndermek istediği göçmenler kurtarıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan tarafından yasa dışı yollarla Türkiye'ye gönderilmeye çalışılan 35 düzensiz göçmenin, Meriç Nehri'nde Edirne'deki sınır personeli tarafından kurtarıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yunanistan tarafından dövülen, ayakkabı, para ve kimlikleri alınarak aç ve susuz rehin tutulan 35 düzensiz göçmen, yasa dışı yollarla ülkemize gönderilmeye çalışıldı. Meriç Nehri üzerinde tespit edilen göçmenler, Edirne hududundaki personelimiz tarafından kurtarıldı." ifadelerine yer verildi. Bakanlığın sosyal medya hesabından, düzensiz göçmenlerin Yunanistan'da yaşadıklarını anlattığı video da paylaşıldı. Buna göre, düzensiz göçmenler, geçiş yaptıktan 18 gün sonra yakalandıklarını, 3 gün nezarethanede tutulduklarını, kendilerine çok kötü davranıldığını, su ve yemek verilmediğini, paralarına, telefonlarına ve yanlarındaki her şeye el konulduğunu anlattı. AA

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