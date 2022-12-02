Muayene için 3 ay sonra sıra

Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir, Covid-19 salgının hızı düşse de sağlıkta sorunların gittikçe büyüdüğünü belirtirken, “Muayene randevusu için 3 ay, MR için 6 ay, Ultrason için 4 ay sonrasına gün veriliyor” dedi.

Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir, Covid-19 salgının hızı düşse de sağlıkta sorunların gittikçe büyüdüğünü belirterek, “Muayene randevusu için 3 ay, MR için 6 ay, Ultrason için 4 ay sonrasına gün veriliyor” dedi. Hastaların randevu alamadığını, kamuda kalan hekimlerin ise artan iş yüküyle günde 100 hastadan fazla muayene yaptıklarını ifade eden Tokdemir, “Hastanelerde randevu almadıklarını, bilinçli bir şekilde özel hastanelere yönlendirildiklerini, buralara gidildiğinde de yüksek faturalarla karşılaştıklarını belirten vatandaşların sayısı hızla artmaktadır” diyerek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın cevaplandırmasını istemiyle Meclis Başkanlığına verdiği önergesinde şu soruları yöneltti:

“Bu bağlamda; Hatay il genelinde devlet hastanesi sayısı kaçtır? Bu hastanelerde kaç poliklinik bulunmaktadır? Hatay il genelinde bulunan devlet hastanelerinde branş bazında belirtilmesi suretiyle kaç uzman doktur, kaç pratisyen doktur görev yapmaktadır? Hatay ili ve ilçelerinde devlet hastanelerinde doktur eksikliğinden dolayı hizmet verilmeyen poliklinik bulunmakta mıdır? Şayet bulunmakta ise ilçe bazında ayrı ayrı belirtilmek suretiyle hangi branşlarda doktur eksikliği bulunmaktadır? Hatay ilimizde yaşayan vatandaşlımızın hastanelerden randevu almakta zorluk çektikleri iddiaları doğru mudur? Hatay ili ve ilçelerindeki vatandaşlarımızın muayene ve tedavi olmak için haftalarca bekletilmesinin engellenebilmesi adına Bakanlığınızca bir çalışma var mıdır?”

ANKARA - RECEP GÖREN