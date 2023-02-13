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13 ŞUBAT 2023 PAZARTESİ - YIL: 53

Mucize kurtuluşlar

13 Şubat 2023, Pazartesi 03:33
Depremden 150 saat sonra enkazdan sağ çıkarılanlar, “Erken müdahale olsaydı daha çok can kurtulabilirdi” dedirtti.

60 yaşındaki Erengül Önder 166 sonra kurtarıldı

 

150. SAATTE 4 CAN DAHA

Hatay'da Müftülüğün yanındaki binanın enkazından bir kız çocuğu, Hatay-Defne ilçesinde yıkılan apartmanın enkazından Müzeyyen Öfkeli adlı kadın ve Antakya’daki bir enkazdan Ömer adlı çocukla annesi 150 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.

5 SAATLİK ÇALIŞMA

Yine Antakya’da 6 katlı bir apartmanın yıkıntıları arasında hayat belirtisine rastlayan ekipler, ses teması kurulmasının ardından çalışmalarını yoğunlaştırdı. Yaklaşık 5 saat süren çalışmalar sonucu Mustafa Sarıgül (35) 149. saatte kurtarıldı.

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Mucize kurtuluşlar

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsılan Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay’da enkaz altındaki arama kurtarma çalışmalarında mucize kurtuluşlar sürüyor.

Mucize haberleri ard arda geliyor. Hatay’da müftülüğün yanındaki binanın enkazından bir kız çocuğu sağ çıkarıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, kurtarılan kız çocuğunun görüntülerini paylaştı. Bakan Koca, paylaşımında, “150. saat müjdesi. Az önce ekipler tarafından kurtarıldı. Umut hep var!” ifadelerine yer verdi. Hatay’ın Defne ilçesinin Armutlu semtinde yıkılan Öfkeli Apartmanı’nın enkazından 64 yaşındaki Müzeyyen Öfkeli adlı kadın 150. saatte sağ olarak çıkarıldı. Hatay’ın Antakya ilçesi Ürgenpaşa Mahallesi Şehit Turan Caddesi Ali Sayar Meslek Lisesi karşısındaki bir enkazdan Ömer adlı çocuk ve annesi 150 saat sonra sağ olarak kurtarıldı. Hatay’ın Antakya ilçesinde ekiplerin yoğun uğraşlar sonucu ulaştığı 35 yaşındaki Mustafa Sarıgül’ü depremin 149’uncu saatinde kurtarmayı başardı. Kahramanmaraş’ta depremlerin ardından Malik Ejder Caddesi’nde yıkılan apartmanın enkazından 62 yaşındaki Semir Cuma Sabur, 142 saat sonra sağ olarak çıkarıldı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin en ağır yıkımı oluştuğu Hatay’da devam eden arama kurtarma çalışmalarının 142’inci saatinde 32 yaşındaki Meltem öğretmen 8 katlı binanın enkazından sağ olarak kurtarıldı. Genç öğretmenin kendisini kurtaran ekiplerden ilk isteği çay oldu.

141. SAATTE ANNE VE 5 YAŞINDAKİ KIZI KURTARILDI

Hatay’ın Antakya ilçesinde bulunan 6 katlı Hüseyin Dönmez Apartmanı’nda yaşayan anne ve 5 yaşındaki kızı deprem sonrası binanın enkazı altında kaldı. Anne ve kızı 9 saatlik kurtarma çalışmasının ardından ekipler tarafından depremden 141 saat sonra kurtarıldı. Hatay’da enkaz altında kalan 7 aylık Hamza bebeğe, 140 saat sonra sağ ulaşıldı. Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’daki Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bir apartman enkazından Adnan Amir ve 3 yaşındaki kızı Emira Amir, Kocaeli İtfaiyesi’nin çalışması ile 140 saat sonra kurtarıldı. Hatay’da enkaz altında kalan hamile kadın ile kardeşi, Kütahya ekibince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi

 

 

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