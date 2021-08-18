Muğla’dan çıkarılacak çok ders var

Muğla Milletvekili Av. Burak Erbay, Muğla’da yaşanan orman yangını felaketinin bir daha yaşanmaması için bu yangından dersler çıkarılması gerektiğini belirterek, gerekli planlamaların yapılması için çağrıda bulundu.

RECEP GÖREN - ANKARA

CHP Muğla Milletvekili Av. Burak Erbay, bütün kurum ve kuruluşlara ortak akılla hareket ederek, gerekli planlamaların yapılması için çağrıda bulunarak, gerekli tedbirlerin alınması için TBMM’de Komisyonlar ve ilgili Bakanlıklar nezdinde gerekli girişimlerde bulunacağını ifade etti.

Muğla tarihindeki en büyük orman yangını felâketini yaşadığını söyleyen Erbay, Marmaris, Köyceğiz, Bodrum, Menteşe, Yatağan, Datça, Dalaman, Kavaklıdere, Seydikemer yangınlarının bu kadar uzun sürmesi ve çok fazla ormanlık alanın yanmasının sebebi olarak zamanında müdahale edilmemesini ve yeterli koordinasyonun sağlanamamasını işaret ederek, “Bu yangınlar neden çıktı, neden uzun süre müdahale edilemedi, havadan müdahale neden gecikti, orman yangınlarına hazırlığımız neden bu kadar eksik, gibi birçok soru var cevap bekleyen. Şu an için Muğlamızın yaralarını sarma zamanı, ama bu konuların üzerine gideceğiz tabi ki” dedi.

ÇAĞRILARIMIZ DİKKATE ALINMADI

Orman yangınlarında en etkili mücadele yöntemi olan havadan müdahalenin çok geç başladığını ve yetersiz kaldığını ifade eden Erbay, “Yangınların başladığı ilk andan itibaren çağrılarda bulunduk. Bu yangınlar çok küçük alanlarda başlamıştı. Çağrılarımıza kulak verilmiş ve gerekli müdahale yapılmış olsaydı bu orman yangınları bu kadar büyümeden söndürülebilirdi. Defalarca çağrı yapmamıza rağmen dikkate alınmadı bu çağrılarımız.” ifadelerini kullandı.

KOORDİNASYON ZAFİYETİ YAŞANDI

Orman ve itfaiye personeli, sivil toplum kuruluşları, arama-kurtarma ekipleri, gönüllüler ve yerel halk canla başla mücadele ettiğini, ancak bu çalışmaların koordine edilmesinde büyük bir zafiyet yaşandığına şahit olduklarını söyleyen Erbay, “Köylüler, arama-kurtarma ekipleri ile gönüllüler sahadan uzaklaştırıldı. Bu insanları uzaklaştırmak yerine koordine etmek gerekiyor. Köylüler bölgeyi biliyor, kurtarma ekipleri eğitimliler. Büyük katkı sağlayacak bu insanların uzaklaştırılması doğru değildi” dedi.