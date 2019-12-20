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20 ARALIK 2019 CUMA - YIL: 50

Muğlak ifadeler çıkarılsın

20 Aralık 2019, Cuma
TBMM’de ‘Güvenlik Soruşturması’ teklifiyle ilgili tartışmalar sürüyor.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, teklifin güvenlik soruşturmalarına ilişkin maddelerinin temel insan haklarıyla ilgili düzenlemeler olduğunu ifade etti. Teklifin ikinci maddesinde yer alan güvenlik soruşturması kavramının son derece geniş bir kavram olduğunu belirten Yılmaz, bunun nasıl yapılacağının belli olmadığını ve somutlaştırılması gerektiğini söyledi. Yılmaz, devletin kendisini korumak için tedbir almasının meşru ve gerekli olduğunu vurgulayarak, teklifte yer alan muğlak ifadelerin çıkarılmasını ve Anayasa Komisyonunda görüşülmesini istedi. CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu ise güvenlik soruşturmalarına ilişkin düzenlemelerdeki muğlaklığın giderilmesi ve çok net olunması gerektiğini dile getirdi. Kuşoğlu MİT, İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve mülki idarî amirlerin yapacakları soruşturmaların aynı nitelikte ve bir standardının olması gerektiğini belirtti.

ANAYASA ÇİĞNENİYOR

Teklifte, borçların artmasıyla, istihdam ve yapısal reformlarla ilgili hiçbir konunun olmadığına dikkati çeken Kuşoğlu, “Bunu böyle bir dönemde neden görüşüyoruz bunları anlamak mümkün değil. Daha gerçekçi davranmamız lazım” dedi. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, siyasî iktidar kimi beğenmiyorsa onun kamu görevine alınmaması konusunda kendince bir işlem yapacağını ve bunun Anayasaya aykırılığının tartışılacak bir şey olmadığını savundu. Emir, Anayasanın ve İçtüzüğün sürekli olarak çiğnendiği ve ihlâl edildiği bir süreci yaşadıklarını öne sürerek, teklifin Anayasa Komisyonunda görüşülmesi gerektiğini, buna ilişkin Anayasa Komisyonuna başvuruda bulunduklarını ifade etti.

AA

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