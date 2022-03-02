Muhalefet ihlâllere daha duyarlı olsun

İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şube Başkanı Abdullah Zeytun, mevcut iktidarın insan hakları konusunda adım atmasını beklemediklerini söyledi.

VOA Türkçe’nin haberine göre, tablonun düzelmesinin muhalefetin ihlâllere karşı mücadele etmesine bağlı olduğunu ifade eden Zeytun, “Muhalefetin, toplumsal muhalif kesimlerin ne dediğine odaklanmak gerektiğini düşünüyoruz. Bizler İnsan Hakları Derneği olarak insan hakları açısından Türkiye’deki temel demokratik kurum ve kitlelerinin bu konuya daha duyarlı ve mücadele içinde olması gerektiğini düşünüyoruz” dedi. Haber Merkezi

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