Muhalefet tam manasıyla toparlandı

Karar yazarı Ahmet Taşgetiren, 6 muhalefet liderinin bir araya gelmesinin ardından kaleme aldığı yazısında, “Muhalefet kelimenin tam manasıyla toparlandı. Bir yuvarlak masa etrafında 6 parti liderinin memleket için birlikte hareket etmek üzere bir araya gelmesi başka ne türlü tanımlanabilir ki?” dedi.

Taşgetiren, “Muhalefetin toparlanması, muhalefet için iyidir. Bir kere mevcut sistem, sayısal zaruret gereği, böyle bir toparlanmayı zarurî hale getirmektedir. İkincisi, mevcut sistemin zorlaması ile oluşan ve toplum barışı için olumsuzlukları derinleştiren kamplaşma riskini aşmak gibi bir arayışa tekabül etmektedir” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

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