Muhalefet yüzde 60'ı görebilir

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, iktidarın hedeflerinde karşı diye gördükleri insanları kazanmak gibi derdi olmadığını söyledi.

Muhalefetin cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarından çıkarak ortak bir yol belirlemesi gerektiğini ve kimlikleri aşan bir siyaset izlemesi gerektiğini belirten Ağırdır, “O zaman göreceğiz ki oyu yüzde 20’ler, 40’lar değil belki yüzde 60’ları da bulacak” dedi. Ağırdır, T24’te Murat Sabuncu’ya yaptığı değerlendirmede, “Türkiye’nin ihtiyacının özgürlüklerden yana bir iktidar olduğunu” dile getirdi. Haber Merkezi

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