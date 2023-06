Muhalefete çağrı: İttifak büyümeli

Aktivist-Yazar Berrin Sönmez, seçim sonuçlarını ve yerel seçim sürecini Yeni Asya’ya değerlendirirken, muhalefete çağrıda bulunarak, “İttifak büyümeli” dedi.

SÜMEYYE IŞIKÇI - İSTANBUL

Aktivist-Yazar Berrin Sönmez, seçim sonuçlarını ve yerel seçim sürecini Yeni Asya’ya değerlendirdi.

İktidarın dini diktatörlük yolunda ilerlediğini ifade eden Sönmez, “Mevcut ucube sistemin otoriter yönetim olarak tanımlanması ve 2023 seçimlerinden sonra bu otoriter sistemin diktatörlüğe evrilme potansiyeli taşıdığı ortada. Her türlü hak savunuculuğunun ve aktivizmin yasaklanması yönünde atılan adımlar son yıllarda çok görünür haldeydi giderek sertleşiyor. Gezi sürecinde başlayıp gelişen aktivizm karşıtlığı kitlesel muhalefeti yok etme girişimi. Kitlesel muhalefetin yönetime karşı toplumsal refleksleri beslemesinden endişe edildiği için kriminalize etmek yolu seçilmişti. Gezi davası, Osman Kavala ve pek çok isme yapılanın adalet duygumuzu yerle yeksan edecek denli hukuk dışılığı ve Can Atalay’ın hala cezaevinde tutuluşu yetmezmiş gibi bir de manipülatif bir dizinin kamu kaynaklarıyla çekilip, kamu kurumu olan TRT Dijital portalında yayınlanması, kitlesel muhalefeti cezalandırma biçimlerinden. Yıllar boyu her biri iç içe ilerleyen ama baskı dozlarıyla birbirinden ayrıştırılan bu sivil toplum aktivizmi artık çok görünür ve hukuku tümüyle çiğneyen yasaklar getirme pervasızlığına erişti. Yerel seçimden sonra bizi daha zor günlerin beklediği endişesi taşıyorum” ifadelerini kullandı.

MUHALEFET İKTİDARIN DEĞİRMENİNE SU TAŞIMASIN

Muhalefet partilerinin izlemesi gereken yol hakkında Sönmez, “TBMM sıralarındaki muhalefet partileri, toplumsal destek dayanağı arkalarından çekildiğinde meclisteki işlevini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Bu riski görmeli ve toplumsal muhalefetle işbirliğine girmeli. Muhalefet partilerinin her biri EŞİK- Eşitlik için Kadın Platformu’nun ‘yasalara dokunma uygula’ sloganı çerçevesinde iktidarın önereceği anayasa ve yasa tekliflerine en baştan açık, net, keskin bir karşı duruş tutumu almalı. Asla müzakere etmeye dahi yönelmeden ‘hayır’ demeleri gerekir. Çünkü iktidarın her teklifi, tasarısı bugünkü otoriter sistemi diktatörlüğe dönüştürme adımları olacaktır. Kimi partiler, vekiller ‘ama demokraside muhalefet…’ diye başlayan büyük cümleler kuracaklar biliyorum. Ama şunu da biliyorum, bu ülke demokrasi ile yönetilmiyor. Kendilerinin meclisteki varlığı demokratik sayılmamız için yeterli değil. Ve demokrasinin gereği olan müzakere ve uzlaşma yöntemlerini kullanarak demokrasinin son kırıntılarını da yok etme politikaları kuran bir iktidar var karşılarında. İktidar tekliflerine verilecek her onay demokrasinin tabutuna çivi çakmak olacaktır. Seçim sonucunda toplumun yarısının iktidarın karşısında, muhalefetin yanında durduğunu hatırlamaları ve muhalif seçmenin canlı aktivizmini arkalarına almaları gerekir. Arkasında sivil toplum desteği olmayan siyasi partilerin meclis çalışmalarında etkin olması mümkün değil. Bu koşullarda mecliste etkin olmak iktidarı engellemekten geçer. Muhalefet partileri, demokrasi için muhalefet ettiklerini hatırda tutmalı ve demokrasinin son kırıntılarını yok etme eğilimindeki iktidarı mecliste durdurmanın yapılabilecek en demokratik mücadele olduğunu görmeli. Biz EŞİK Platformu olarak muhalefet partilerini işbirliğine davet ediyoruz. Riskleri azaltarak diktatörlüğe gidişi önlemek yerine iktidarın değirmenine su taşıyan politikalar izleyen partiler olursa onlar da kendi sonlarını hızlandırmış, siyaseten intihar etmiş olurlar. Çünkü kitlesel muhalefeti sindirmeyi başarır, hatta yok ederse meclisteki varlıkları anlamını ve önemini tümden yitirecek, partiler ‘majestelerinin sadık muhalefeti’ konumuna düşeceklerdir” dedi.

MUHALİF SEÇMEN DEMOKRASİ İÇİN OY VERDİ

Adil bir seçim yarışı olmasa da kazananın ve kaybedenin olduğunu kaydeden Sönmez konuya ilişkin şunları kaydetti: “Herkesin bildiği yapısal sorunları tekrara, hatta hakem olması gereken hakimlerin de iktidar takımının oyuncusu olduğu gerçeğini hatırlatmaya bile gerek yok sanırım. Tüm bu engellere karşın alınan oy oranı gerçekten kıymetli ve hatırdan hiç çıkarılmaması gerekiyor. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu’na verilen oyların anlamı, demokratikleşme arzusunun toplumun yarısına tekabül ettiğidir. Ersin Kalaycıoğlu’nun yorumuna dikkat çekmek isterim; Seçmenin yarıdan azı Erdoğan’a oy verdi. Bu sistem toplumsal kabule erişmedi, ama iktidar oldu. Haliyle iktidar olsa da muktedir olamaması için elde yeterince toplumsal destek var, kıymeti bilinmeli. Çünkü Kılıçdaroğlu’na verilen oylar duygusal seçimler değildi. Salt Erdoğan karşıtlığı olarak görmek de veya tümünü böyle değerlendirmek de çok sığ bir bakış açısı anlamına gelir. Muhalif seçmen demokrasiyi, parlamentoyu, parlamenter sistemi önemsediği için verdi bu oyları. İlle de karşıtlık üzerinden açıklanacaksa otoriter tek kişilik yönetime karşı demokratik, çoğulcu, müzakereci yönetim anlayışı ihtimaline oy verdi. Bu oyları küçümsemek kimsenin haddi değil diye düşünüyorum. Yukarı taşınma potansiyeli de az önce söylediğim kitlesel muhalefetle, siyasi muhalefet ve mecliste milletvekillerinin takınacağı tutumla geniş iş birliğini sürdürmeye bağlı sanırım. Hala imkansız değil yani ama 14, 28 Mayıs öncesine kıyasla biraz daha zorlaştı. Adalet arayışını önceleyen, hukukun üstünlüğüne bağlı, insan haklarına dayalı, anayasa ve yasaları uygulayan bir yönetim sistemi oluşturma hayaline oy verildi. Kimlik siyasetinden çıkma arzusu, ilkeli siyaset umudu oy aldı diyebilirim. Tabii ki toplumda bu ümidi yeşerten farklı kimlik ve ideolojilere sahip partilerin bir araya gelmesiydi. Millet ittifakıyla muhalefet partilerinin ortak hareket etmesi. Bu girişimin mimarı da kuşkusuz ortaklarıyla birlikte anılsa da Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Hem partisini, hem toplum genelini kimlik siyasetine mahkum ayrı kamplarda yaşamaktan kurtulmanın imkanına hazırladı. Bu muazzam bir başarı. Her iyi politika her zaman siyasi başarı getirmeyebilir, ama bu seçilen yöntemi yanlışlamaz. Muhalefet partileri kendi hazırladıkları dokümanlara seçmenden çok kendileri inansalar keşke ve Kılıçdaroğlu-Akşener ikilisinin kurduğu ittifak çekirdeğini yok saymak yerine büyütmeyi, filize, fidana, ormana dönüştürmeyi hedefleseler. Sol ittifak ya da Emek ve Özgürlük İttifakı için de geçerli bu düşüncem.”

İKİ SEÇİM ARASI HESAP YAPMAK YEREL SEÇİMLERİ KAYBETMEKLE SONUÇLANABİLİR

Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerinden sonra yükselen muhalefet parti genel başkanlarına istifa çağrılarını değerlendiren Sönmez, Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener’e hitaben ‘Hiçbir iyilik cezasız kalmaz’ cümlesini vurgulayarak cümlelerine devam etti: “CHP’nin aldığı en yüksek oy oranına bu ittifakla ulaştığını görmesi gerekir. 2019 yerel seçimlerindeki büyük şehirler başarısı bu iki liderin ortaklaşmasıyla gerçekleşti. Seçilen başkanlar ve ekiplerinin de başarısı elbette. İstifa çağrıları, demokratik ülkelerde görülen kıymetli bir gelenek evet ama bu ülkede bugünkü şartlarda seslendirildiği zaman demokrasicilik oyunu halini alıyor. Önce bir demokrasiyi inşa etsek de sonra demokratik yöntemlerin uygulanmasına geçsek diyorum ilk bakışta. Ancak daha önemli olan hata partilerin iç muhalefetinde yer alan politikacıların bir seçim sürecinin bittiği yanılgısına kapılmış olmaları. Seçim takvimin azizliği nedeniyle ülkede seçim süreci bitmedi. Birbirine çok yakın tarihli iki seçim arasındayız. Cumhurbaşkanlığı seçiminde ve ama daha çok milletvekili genel seçimlerinde istenen sonuca erişilememiş olması elbette parti içi, ittifak içi ve topluma dönük hesaplaşmayı gerektirir. Ancak bu hesaplaşmayı iki seçim arasında yapmak, yerel seçimi de kaybetmekle sonuçlanabilir. Dikkat edilirse partiler yenilenme hesaplaşma aşamasına girince iktidar hemen meclisi çalıştırmayı, 1 Temmuz’da tatile girmesini önlemeyi seçti. Baskın tekliflerle muhalefet partilerini kongre/kurultay yoğunluğu, yerel seçim hazırlığı gibi bunalımlı, çekişmeli süreçlerden geçerken mecliste hazırlıksız yakalamayı hedefliyor olmalı. İktidarın bu taktiklerine anayasa ve yasa tekliflerinde yer alacak tuzaklı madde önerilerine karşı muhalefetin tedbirli ve uyanık olması gerekir."