Muhalefetin adayı yüzde 50’yi geçti

Yöneylem Araştırma, 23 - 28 Eylül tarihleri arasında 27 ilde 2 bin 400 kişi ile gerçekleştirdiği ‘Türkiye Siyaset Paneli’ araştırmasının sonuçları açıkladı.

Ankete göre, cumhurbaşkanlığı seçiminde muhalefetin adayı yüzde 50 oy oranını geçti, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 35,7’de kaldı. Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. tura kalması durumunda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı geçtiği görüldü. “Erdoğan’a asla oy vermem” diyenlerin oranı yüzde 55,8 oldu. Haber Merkezi

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