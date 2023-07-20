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20 TEMMUZ 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Muhalefetten çağrı: Meclis toplansın

20 Temmuz 2023, Perşembe 00:43
DÖRT MUHALEFET PARTİSİ, TATİLDEKİ MECLİSİ 25 TEMMUZ’DA OLAĞANÜSTÜ TOPLANTIYA ÇAĞIRDI.

PARLAMENTO ÜSTÜNE DÜŞENGÖREVLERİ YERİNE GETİRMELİ

MECLİS GÖREVE

“Yürütmenin çözüm bulamayıp büyüttüğü ekonomik sorunların çözülmesi ve büyük bir ekonomik buhranla karşı karşıya olan vatandaşların rahat nefes alabilmesi için Parlamento görevini yerine getirmeli.”

ORTA DİREK ÇÖKTÜ

“HIZ kesmeden devam eden hatalarla, orta direk çöktü, açlık ve yoksulluk sınırının altında bir gelirle hayatını idame ettirmek zorunda kalan yurttaşlarımızın sayısı olağanüstü oranda arttı.”

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Muhalefetten çağrı: Meclis toplansın

CHP, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti, TBMM’yi son günlerde yapılan zamlar nedeniyle olağanüstü toplantıya çağırdı.

Çağrıda, “Yürütmenin çözüm bulamadığı aksine büyüttüğü ekonomik sorunların çözülebilmesi ve büyük bir ekonomik buhranla karşı karşıya olan vatandaşların rahat bir nefes alabilmesi için Parlamentonun üstüne düşen görevleri yerine getirmesi gerekmektedir” denildi.  CHP, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti milletvekillerini ortak imza ile TBMM’yi 25 Temmuz Salı günü toplanmaya çağırdı. Milletvekillerinin Meclis Başkanlığı’na sunduğu görüşme talebinde şunlar kaydedildi: “Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının uyguladığı yanlış ekonomi politikalarının ve ekonomi yönetiminin hatalarının yarattığı sorunlar çığ gibi büyümektedir. Rejime kasteden anayasa değişikliğinin yürürlüğe girdiği Haziran 2018 sonunda dolar 5,80 TL civarındayken, aradan geçen 5 yılda Türk lirası tüm para birimleri karşısında aşırı değer kaybetmiş ve dolar 26,32 TL’ye kadar yükselmiştir” denildi. 

 OLAĞANÜSTÜ ORANDA ARTTI 

Yapılan hataların hız kesmediği ve bir yanlışı düzeltmek adına atılan yeni adımların daha büyük yanlışları beraberinde getirdiği belirtilen çağrıda şöyle denildi: “Son 5 yıl içinde Türkiye İstatistik Kurumu’nun tartışmalı verilerine göre bile enflasyon yükselmiş, işsizlik sorunu aynı ağırlığıyla devam etmiş, yurttaşlarımız ciddi bir yoksulluk ve güvencesizlikle baş başa kalmışlardır. İktidar partisi ve Cumhur İttifakı’nın yanlış tercihleriyle orta direk olarak tanımlanan kesim çökmüş, açlık ve yoksulluk sınırının altında bir gelirle hayatını idame ettirmek zorunda kalan yurttaşlarımızın sayısı olağanüstü oranda artmıştır. Mayıs 2023 seçimleri öncesinde uygulanan seçim ekonomisinin de etkisiyle, seçim sonrası atılan adımlar vatandaşlarımızın ekonomik sorunlarını daha da ağırlaştırmış, KDV, ÖTV ve diğer bazı vergi ve harçlara arka arkaya yapıları zamlarla, başta akaryakıt olmak üzere çok sayıda mal ve hizmetin fiyatları yükselmiştir.”

Meclis üstüne düşen görevleri yerine getirmelidir

Yürütmenin çözüm bulamadığı aksine büyüttüğü ekonomik sorunların çözülebilmesi ve büyük bir ekonomik buhranla karşı karşıya olan vatandaşların rahat bir nefes alabilmesi için parlamentonun üstüne düşen görevleri yerine getirmesi gerektiği ifade edilen çağrıda, bütün bu gerekçelerle Genel Görüşme önergesinin Genel Kurul’da görüşülmesi amacıyla Meclisin olağanüstü toplanması öngörüldüğü belirtildi.

MEHMET KARA - ANKARA

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