Muhalefetten MHP’ye anayasa reddi

MHP’nin 100 maddelik anayasa teklifine muhalefetten, “Bu sistem tadilat yapılacak değil çöpe atılacak sistem. Sembolik söylemler bu ciddi işten ne kadar uzak olduklarını gösteriyor” tepkisi.

gazeteduvar’ın haberine göre, Cumhur İttifakı ortaklarının gündeme getirdiği ‘yeni anayasa’ çağrısında ilk somut adım MHP’den geldi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir basın toplantısı düzenleyerek “Cumhuriyet’in 100. yılında 100 maddelik Yeni Anayasa” teklifini açıkladı. Bahçeli, ‘Başkanlık sistemini kurumsallaştırmak’ amacı taşıyan anayasa teklifi için diğer partilere de çağrı yaparken, “Sıkılı yumruklarla, ideolojik taassuplarla anayasa yapmak ne bugün ne de tarihte mümkün olmuştur. Siyaseti gladyatör arenasına dönüştürmek akıl harcı değildir” dedi. Teklifi ilk olarak AKP’yle paylaşacaklarını açıklayan Bahçeli, yapılacak müzakere ve görüşmeler doğrultusunda diğer partilere de sunabileceklerini söyledi. Ancak muhalefet partileri ‘başkanlık sistemini güçlendirecek’ bir teklife en baştan “ret” cevabı verdi.

İşte muhalefetin tepkileri

- CHP: “Bu sistemin matematiksel, hukuksal, sosyolojik olarak düzelme şansı yok. Bu rejimin iyileştirilecek hali yok. Bu sistem tadilat yapılacak değil çöpe atılması gereken bir sistemdir. Biz güçlendirilmiş parlamenter sistem temelinde, temsilde adalet yönetimde istikrarı, kuvvetler ayrılığını esas alan, özgürlükçü bir anayasayı seçimden sonra yapmak için gayret içinde olacağız.”

- İYİ PARTİ: “Bu ucube sisteme payanda olabilecek her türlü anayasa teklifine karşıyız. Öncelikle bu ucube sistem değişmeli.”

- DEVA: “Anayasa çocuk oyuncağı değil. Kumda oynamıyoruz. Anayasa 95 ya da 101 madde olabilir. MHP bu sembolik söylemlerle bu ciddî işten ne kadar uzak olduğunu da göstermektir.”

- GELECEK PARTİSİ: “Türkiye getirilen sistemin sonuçlarını laboratuvar ortamında bedeller ödeyerek öğrendi. Tekrar tekrar bedel ödemeye ülkenin takati kalmadı. Güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmalarında muhalefet önemli mesafe aldı. Araştırmalar da toplumun bunu istediğini gösteriyor.”

- HDP: “Anayasayı tartışmak için Türkiye’nin bir normalleşme sürecine ihtiyacı var. Ancak öyle bir ortamda anayasa tartışması mümkün. Bu kadar hakaret ettiğiniz muhalefete anayasa yapalım diyemezsiniz.”