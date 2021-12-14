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14 ARALIK 2021 SALI - YIL: 52

Muhalif gazetelere ceza yağdı

14 Aralık 2021, Salı 00:27
Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, RTÜK’ün muhalif yayın yapan televizyon kanallarına, sudan sebeplerle idarÎ para cezasının yanı sıra yayın durdurma ve program durdurma gibi cezalar verdiğini söyledi.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, muhalif yayın organlarının RTÜK ve Basın İlân Kurumu aracılığıyla farklı yöntemlerle cezalandırılmasını, soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı. Gürer’in önergesini cevaplayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, resmi ilan kesme ve yayın durdurma gibi cezalara ilişkin verileri açıklamadı. Gürer Bakan Ersoy’un soruları adeta es geçtiğini RTÜK kararlarıyla ilgili internet sitesini adres gösterdi. Gürer, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na yönelttiği yazılı soru önergesinde şu sorulara cevap istemişti: “Basın İlân Kurumunun 2016-2021 yılları arasında verdiği ilân yasak cezalarının sayısı ve tutarları ne kadardır? 2016 yılından günümüze Radyo Televizyon Üst Kurulu kaç adet idarî para cezası ve kaç adet yayın durdurma kararı almıştır? 2016 ve 2021 yılının ilk 6 ayını kapsayan süreçte erişimi engellenen haber siteleri nelerdir ve yıllara göre engellenen haber sitesi sayısı nedir?” 

Cevapsız bırakması düşündürücü

Gürer’in önergesini cevaplayan Bakan Mehmet Ersoy, Gürer’in kapsamlı sorularına verdiği cevapta, sadece “01.01.2016-20.08.2021 tarihleri arasında Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından alınan kararlara ilişkin ayrıntılar www.rtuk.gov.tr adresindeki Üst Kurul Kararları bölümünde yayınlanmaktadır” ifadelerine yer verdi. Önerge sahibi Gürer ise AKP iktidarını eleştiren tüm yayın kuruluşlarının, RTÜK ve Basın İlan Kurumu gibi kamu kurumları tarafından adeta cezalandırıldığını söyledi. RTÜK’ün muhalif yayın yapan televizyon kanallarına, sudan sebeplerle idari para cezasının yanı sıra yayın durdurma ve program durdurma gibi cezalar verdiğini belirten Gürer, yine Basın İlan Kurumu’nun de resmi ilan ulusal ve yerel gazeteler arasında muhalif kimliği ile ön plana çıkan yayın kuruluşlarına, resmi ilan kesme cezası verdiğini ifade etti. Gürer, Bakan Ersoy’un bilinen bir gerçeği ortaya koyup cezalarla ilgili resmi verileri açıklamak yerine, soru önergesinde yer alan soruları adeta cevapsız bırakmasının düşündürücü olduğunu söyledi.

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