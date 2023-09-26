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26 EYLÜL 2023 SALI - YIL: 54

Mühendis, suçu binayı inşa edenlere attı

26 Eylül 2023, Salı 13:02
Hatay'da 6 Şubat'ta yıkılan ve 1000 kişinin öldüğü Rönesans Sitesi'nin zemin etüdünü yapan mühendislerden tutuklu E.D, görevini mevzuat ve yönetmeliğe göre yerine getirdiğini ancak yıkımın yapım hatasından kaynaklandığını öne sürdü.

Hatay'da 6 Şubat'ta yıkılan ve kayıplarla birlikte yaklaşık 1000 kişinin hayatını kaybettiği Rönesans Sitesi'nin zemin etüdünü yapan mühendislerden tutuklu E.D, görevini mevzuata ve yönetmeliğe göre yerine getirdiğini ancak yıkımın yapım hatasından kaynaklandığını öne sürdü.

Merkez Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi İnönü Bulvarı'nda 2012 yılında yapılan Rönesans Sitesi'nin Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde yıkılması ve kayıplarla birlikte yaklaşık 1000 kişinin ölmesiyle ilgili soruşturma kapsamında 22 Eylül'de tutuklanan kadın mühendis E.D'nin (47) ifadesine ulaşıldı.

İfadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirten E.D, "2010'da sondajlarıma başladım. SPT (Tüpün zemine çakılması deneyi) deneyi yaptım. Biz zemine kazık çakıyoruz, zeminin taşıma gücüne bakıyoruz, kayaya gelene kadar deliyoruz, kaya biriminin dayanma gücünü test ediyoruz ve numuneleri laboratuvara gönderiyoruz. Yer altı suyu yoktu, yer altı suyu mevsimsel olarak değişebilir, o anda çıkmaması anlamına gelmez, daha derinlerde olabilir." beyanında bulundu.

Üzerine düşen görevi yaptığını ve gerekli bütün önerileri sunduğunu ifade eden E.D, Jeoloji Mühendisleri Odasınca da raporun onaylandığını dile getirdi.

Suçu, binayı inşa edenlere attı

Mevzuata göre zemin etütü yaparken 3 metre karot sürülmesi gerekirken kendisinin 6 metre sürdüğünü anlatan E.D, "Üzerime düşen her şeyi mevzuata ve yönetmeliğe göre yerine getirdim. Bina yapım hatasından devrilmiştir. Mühendis olarak düşünceme göre yıkım, statik çözümlemeden kaynaklanmıştır. Ben görevimi titizlikle yaptım, işlerime özen gösterdim." ifadesini kullandı.

Avukatı da müvekkilinin Rönesans Sitesi'nde zemin etütçüsü olarak görev yaptığını, binanın taşıyıcı sistemlerine statik mühendisinin karar verdiğini, bu yönüyle E.D'nin suçsuz olduğunu savundu.

Müvekkilinin zeminin özelliğini tespit etmek için görev aldığını belirten avukat, "Toprağın altında ne var, toprak üzerinde ne taşır onu tespit ederler. Müvekkilim 6 sondaj kuyusu açmıştır, sonradan bina yapılan zemine dolgu yapılıp yapılmadığını bilmiyoruz. Bina statiğinden dolayı kolonlar kırıldı ve yıkıldı. Zeminin oynaması söz konusu değildir." savunmasını yaptı.

Rönesans Sitesi'nin yurt dışına kaçmaya çalışırken İstanbul Havalimanı'nda yakalanan müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun 11 Şubat'ta, sitenin yapı denetim sorumlusu Ali Onur Çinçinoğlu 21 Mart'ta, sitenin zemin etüdünü yapan mühendislerden E.D. ise 22 Eylül'de tutuklanmıştı.

AA

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