Mühimmat faciasında AYM’den ihlâl kararı

Anayasa Mahkemesi, Afyonkarahisar’da 5 Eylül 2012’de 25 askerin şehit olduğu mühimmat deposu patlamasında vefat eden erin ailesinin yaptığı bireysel başvuruda hak ihlâli kararı verdi.

Afyonkarahisar’da bir askerî mühimmat deposundaki tasnif ve istif faaliyetleri sırasında meydana gelen patlamalar sonucu iki astsubay, iki uzman çavuş, yirmi bir er ve erbaş şehit oldu. Olayda şehit olan 20 yaşındaki bir erin anne, babası ve kardeşleri, Millî Savunma Bakanlığı’na başvurarak, uğradıkları maddî ve manevî zararların tazminini talep etti. Bakanlığın bu talebe herhangi bir cevap vermemesi dolayısıyla başvuru zımnen reddedilmiş sayıldı. Şehit erin ailesi bunun üzerine, idare aleyhine Askerî Yüksek İdare Mahkemesi’nde (AYİM) tam yargı dâvâsı açtı. AYİM, başvuruculardan ikisinin tazminat taleplerini reddetti, diğerlerine ise yalnızca manevî tazminat ödenmesine karar verdi. Karar düzeltme talebinin AYİM tarafından reddedilmesi üzerine aile, 13 Ocak 2016’da Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulundu. Anayasa Mahkemesi, dâvâcıların iddiaları temelinde askerî faaliyetin yürütülmesinde yetkililerin kusuru olup olmadığı yönünde bir inceleme ve değerlendirme yapılmaması dolayısıyla yaşama hakkının usûl boyutunun ihlâl edildiğine karar verdi.