Muhtıranın 50. yılı... 12 Mart'ta da demokrasi mücadelesi verdik

12 MART SÜRECİNİN ANTİDEMOKRATİK DAYATMALARINA DA BOYUN EĞMEDİK VE KARARLI BİR DURUŞ SERGİLEDİK.

SIKIYÖNETİM KAPATTI

Seçimle iktidara gelmiş AP hükümetinin asker muhtırasıyla çekilmeye zorlandığı 12 Mart sürecinde siyasetin ve Meclisin karşı karşıya bırakıldığı baskı ve dayatmalara itiraz eden Yeni Asya, bu tavrının bedellerinden birini sıkıyönetim tarafından bir hafta kapatılmak suretiyle ödedi.

“ÇIKIŞ YOLU SEÇİM” DEDİ

Muhtıranın yol açtığı kriz ve gerilimden çıkış yolunu seçim olarak gösteren Yeni Asya, 1973’te genelkurmay başkanının asker baskısı ve zoruyla cumhurbaşkanı seçtirilmek istenmesine de karşı çıktı. İhtilal söylentileriyle estirilen korku ve tehdit havasına rağmen duruşundan taviz vermedi.

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12 Mart’ta da demokrasi mücadelesi verdik

Yeni Asya, 12 Mart muhtırasının gelişi ve gidişi sırasında diğer basın organlarından çok farklı bir politika takip ederek, milletin hür iradesi ile gelmiş bir iktidarın silâh zoruyla alaşağı edilmesine şiddetle karşı çıkarak demokrasi mücadelesi verdi.

12 Mart muhtırasının gelişi ve gidişi sırasında Yeni Asya, diğer basın organlarından çok farklı bir politika takip etti. Silâhlı Kuvvetlerimizi rencide etmeden milletin hür iradesi ile gelmiş bir iktidarın silâh zoruyla alaşağı edilmesine şiddetle karşı çıkan Yeni Asya, o günlerde şaşkınlık içinde bulunan vatandaşlara ve siyasilere yol gösterici neşriyat yaptı.

12 Mart’ın hemen ertesinde bir AP’linin; İnönü başkanlığında bir koalisyona gidilmesinden başka çare olmadığı görüşü üzerine yazılan yazıda, “Bu bir zillettir. Kendi haysiyetinizi korumasını bilmiyorsanız bile milletin haysiyetini korumakla mükellef olduğunuzu unutmayınız” denildi. Güne ait bilgileri rahmetli Hüseyin Demirel’in “12 Mart’ın İçyüzü” adlı kitabından özetle şöyle takip ediyoruz...

Bekir Berk’in mektubu

Avukat Bekir Berk tarafından kaleme alınan bu başyazıda, “Hayır Adalet Partili mebus bey, hayır! Sizin böyle teklifte böyle bir beyanda bulunmak değil, böyle bir şey düşünmeye dahi hakkınız yoktur” ifadesiyle “MİLLETVEKİLLERİNE DÜŞEN VAZİFE ANLATILMIŞ” ve İnönü’nün başkanlığındaki koalisyona şiddetle karşı çıkılmıştı. Bu yazının çıktığı 15 Mart 1971’den iki gün sonra yani 17 Mart’ta da “Manzara ve Çıkış Yolu” başlığı altında Avukat Bekir Berk’in anarşik hadiseleri kısaca değerlendirdikten sonra asıl meseleye gelen makalesi yayınlandı. Yazıda, erken seçimin tek çare olduğu ve istifa eden Demirel’in yeni bir vazife kabul edemeyeceği de ifade edilerek Cumhurbaşkanına vekâlet etme yetkisi olan Senato Başkanı Tekin Arıburun başkanlığında bir seçim hükümeti kurulması isteniyordu.

1 hafta kapatıldık

Yeni Asya; hükümeti yıpratmakta ‘hududu biraz aşınca’ sıkıyönetim tarafından bir hafta müddetle yayından men edildi. 12 Mart’ın rövanşı olacak Cumhubaşkanlığı seçimi öncesinde de Yeni Asya diğer birçok yayın organının tam tersi yayın yaptı ve bunda başarıya ulaştı. Diktanın gelmesine mani olmak için Gürler’e cephe alan Hürriyet ile AP’li Dünya Gazetesi’yle beraber parlamentoya yapılan baskılara karşı büyük bir cesaretle direnen Yeni Asya hadiseleri değerlendirmede bu iki gazeteyi zaman zaman geçti. 21 Şubat’ta Genelkurmay’ın yayınladığı bildiriye karşı ilk çıkışı sıkıyönetime rağmen yapabildi. Bu sırada diğer yayın organları her an ihtilâl olacakmış havasını estiriyorlardı. Hatta bazı Yeni Asya okuyucuları bile şüpheye düşmüşlerdi. Fakat maneviyatın kırılmaması için Yeni Asya atak üzerine atak yaptı. Birçok oyunların bozulmasına sebep oldu. Zaman Yeni Asya’yı haklı çıkardı. 12 Mart’ın gelmesine yol açan 41’ler hadisesinde takındığı tutum o zaman şiddetle tenkit edilmiş, bazıları tarafından anlaşılmamıştı. Fakat bugün görüyoruz ki, teşhisimiz bir kere daha doğrulandı.

Bir manşet

Yeni Asya, Nihat Erim’in Başbakan oluşunu da diğer gazetelerden farklı yayınladı. O günlerin havası içinde hislere tercüman oldu. ‘Partilerüstü Başbakan Bulundu’ şeklindeki üst başlığın altında en iri hurufattan ‘CHP’li Nihat Erim’ manşeti dizilmişti. Yeni Asya bundan sonra Erim’in Beyin Kabinesini yıpratmak için bütün gücünü ortaya koyacaktı.

Erim’in özel hukuk danışmanı Kurtul Altuğ’un anlattığına göre tirajı az muhalif gazeteler sonradan 11’ler adını alan aşırı solcu bakanların canını fena halde sıkıyormuş. “Yahu bunların satışları ne kadar ki” diye yapılan tenkitler de tesir etmiyormuş. Gerçekten bugün basının tirajından daha çok yaptığı yayının doğruluk ve isabetliliği tesirli olabilmektedir. İmkânları geniş olduğu için tirajını arttıran nice gazete vardır ki, doğru, dürüst, istikametli politikası olmadığı için çoğu zaman hadiselere ters düşe düşe inanılmaz olur.

İstanbul - Yeni Asya