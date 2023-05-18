"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 MAYIS 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

'Mükerrer oy kullanıldı'

18 Mayıs 2023, Perşembe 17:00
İzmir Barosu, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinde yürüttüğü her sandığa bir avukat projesi kapsamında seçim günü karşılaştıkları hukuki sorunları kamuoyu ile paylaştı.

İzmir Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Gamze Şimşek, “Mükerrer oy sorunu ile karşı karşıya kaldık. Öncelikle iki zarf verilmesi ve iki ayrı pusulanın iki ayrı zarfa kullandırılmak için seçmene verildiği haberini aldık. Bununla ilgili daha sonra müdahale edilip öğleden sonraki saatlerde bu sorun çözüldü ama sabah bu sorunlar iletilene kadar birçok sandıkta iki zarfla oy kullanıldı. Yine bu İzmir’de yapıldı ve engellenebildi ama diğer şehirlerde ne kadar engellendi bizlerde de bu konuda büyük bir şüphe var. 142 nolu belge sorunu ile de karşı karşıyaydık. Belgesi olmayan birçok kişi, görevli istedikleri sandıkta oy kullanabildiler” dedi.

İzmir - Anka

Okunma Sayısı: 144
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dışişleri Bakanlığı: Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınını şiddetle kınıyoruz

    ABD - Montana'da TikTok yasaklandı

    20 sulak alan yok olma tehlikesinde

    Fenerbahçe, Trabzonspor'u 3-1 yendi

    Güneydoğu ve Doğu Anadolu'ya toz taşınımı uyarısı

    Seçmen bilgi kağıtları yeniden dağıtılacak

    İsrail son saldırılarla 459 aileyi evsiz bıraktı

    Çocuklar dijital ebeveynlik yapıyor

    Depremlerden 100 gün sonra çocuklar hâlâ zorda

    'İstanbul’da 7 ve üzeri deprem ihtimali yüzde 64'

    Yeni Meclis'te 16 parti var

    Dünümüzü çalanlara yarını da çaldırmayalım

    Statüko mu, değişim mi?

    Ermenistan, İHA'larla Azerbaycan mevzilerine saldırdı

    'Kupa 1'i kim kaldıracak?

    İtalya'da sel bölgesi için "felaket durumu" ilan edecek

    Mescid-i Aksa'ya baskın

    Türkiye genelinde 17 ilde ücretsiz "ben" taramaları başlıyor

    İkinci el online oto pazarında son durum

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Oy hırsızlığı”
    Genel

    İddialar çok vahim
    Mikail YAPRAK

    Sultan Süleyman’a kalmayan dünya
    Faruk ÇAKIR

    Siyasete kapılmayan hocalar
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Adalet talebi artarak devam etmeli
    Süleyman KÖSMENE

    Adaletsiz güç zehirler
    Ali FERŞADOĞLU

    Niçin ‘din adına’ siyaset yapanlara karşıyız!?
    Cevher İLHAN

    İkinci tur seçim stratejisi
    Sümeyra Çevik

    “Amelinizde rıza-yı İlahî olmalı” -2

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.