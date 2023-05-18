'Mükerrer oy kullanıldı'

İzmir Barosu, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinde yürüttüğü her sandığa bir avukat projesi kapsamında seçim günü karşılaştıkları hukuki sorunları kamuoyu ile paylaştı.

İzmir Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Gamze Şimşek, “Mükerrer oy sorunu ile karşı karşıya kaldık. Öncelikle iki zarf verilmesi ve iki ayrı pusulanın iki ayrı zarfa kullandırılmak için seçmene verildiği haberini aldık. Bununla ilgili daha sonra müdahale edilip öğleden sonraki saatlerde bu sorun çözüldü ama sabah bu sorunlar iletilene kadar birçok sandıkta iki zarfla oy kullanıldı. Yine bu İzmir’de yapıldı ve engellenebildi ama diğer şehirlerde ne kadar engellendi bizlerde de bu konuda büyük bir şüphe var. 142 nolu belge sorunu ile de karşı karşıyaydık. Belgesi olmayan birçok kişi, görevli istedikleri sandıkta oy kullanabildiler” dedi.

İzmir - Anka