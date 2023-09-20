Mülâkatın hiçbir izahı yok

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan öğretmen mülâkatlarına tepki gösterdi.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, “Eğitim fakültesini başarıyla bitirmiş, KPSS’de yüksek puan alarak onbinlerce aday arasından sıyrılmış bir öğretmen adayını, son düzlükte mülakatla elemenin ne bilimsel, ne mantıki ne de vicdani izahı olamaz!” dedi. Eğer bir nitelik ve yeterlilik sorgulaması yapılacaksa; objektiflikten uzak 45 dakikalık mülakatla değil, öğretmen yetiştirme sürecinde yapılması gerektiğini ifade eden Geylan, “Öğretmen liselerini açacaksınız, yüksek puanla eğitim fakültesi programlarına yerleştireceksiniz, fakülte eğitimi sürecinde gerekirse bir yıl staj uygulamasına alacaksınız; işte, mülakatla ya da izleme/değerlendirmeyle o elemeyi, bu aşamalarda gerçekleştireceksiniz. Bu şekilde olursa yüzbinlerce öğretmen adayını ve varını yoğunu evlatlarının eğitimine sermaye eden ailelerini hayata ve devletine küstürmemiş olursunuz! Aksi taktirde, öğretmen olma arzu ve hedefindeki pırıl pırıl gençlerimizi üç harfli zincir marketlerde kasiyer/tezgahtar olmaya mahkum edersiniz… Vebali vardır” ikazında bulundu.

Ankara - Mehmet Kara