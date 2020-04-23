Mülteci kampları risk altında

Yeni tip koronavirüsün sebep olduğu Covid-19 salgını, mülteci kamplarını tehdit altında bırakıyor.

Dünya genelinde 10 milyondan fazla insanın yaşadığı bu kampların neredeyse hiçbiri Covid-19 testine tabi tutulmadı. Dünyada 70 milyondan fazla insan, savaş ya da çatışmalar nedeniyle evlerinden ayrılmak zorunda kaldı, 10 milyondan fazla insansa mülteci kamplarında hayatını sürdürüyor. Mültecilerin barındığı kampların bir kısmında koronavirüsün yayılımını yavaşlatmak için bazı tedbirler alındı ancak hiçbirine yönelik kapsamlı bir karantina uygulaması yapılmadı. Kamp sakinlerinin Covid-19 testine tabi tutulmaması, insanlar Covid-19 semptomları gösterene kadar virüsün kontrolsüzce yayılma riski oluşturuyor ve kampları koronavirüse karşı savunmasız hale getiriyor. Yoğun bakım ünitesi ve solunum cihazı eksikliği dolayısıyla muhtemel bir koronavirüs salgınının mülteci kamplarında binlerce insanın hayatını tehlikeye atacağı düşünülüyor. Birçok kampta alan yetersizliği ve altyapı eksikliği sosyal mesafe uygulamalarını ve el yıkamayı imkânsız hale getiriyor.

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