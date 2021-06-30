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1 TEMMUZ 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Mülteciler de borç çıkmazında

30 Haziran 2021, Çarşamba 23:45
Koronavirüs pandemisi döneminde kapanan iş yerleri sebebiyle Türkiye’deki birçok Suriyeli hayatlarını sürdürebilmek için büyük miktarlarda borçlanmış durumda.

Koronavirüs pandemisi, Türkiye’de yaşayan milyonlarca Suriyeli mültecinin yoksulluk düzeyini daha da arttırdı. Kızılay ile Uluslararası Kızılhaç Federasyonu ve Kızılay Birliği’nin araştırmasına göre, Türkiye’deki birçok Suriyeli hayatlarını sürdürebilmek için büyük miktarlarda borçlandı.

Yaklaşık 4 milyon mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye’deki mültecilerin çoğunluğunu Suriye’deki iç savaştan kaçanlar oluşturuyor. Çoğunun yasal çalışma izni yok ancak genelde inşaat, tarım ve konaklama sektörlerinde kayıt dışı olarak çalışıyorlar. Uluslararası Kızılhaç Federasyonu (IFRC) Türkiye Direktörü Jonathan Brass, pandemi döneminde devreye sokulan kısıtlamalar sebebiyle mültecilerin çoğunlukla çalıştığı sektörlerin kapandığına dikkat çekiyor. Amerika’nın Sesi’ne (VOA) konuşan Brass, “Bunun sonucunda, insanların su, sağlık hizmeti, elektrik gibi temel ihtiyaçlarını karşılama imkânları tamamen kısıtlandı. Bu sebeple de mültecilerin borçlanma miktarı önemli oranda arttı” dedi.

Yüzde 50 arttı

Konuyla ilgili araştırma raporunu hazırlayan uzmanlar, Türkiye’deki Suriyeli mültecilerin borçlarının geçen yıl, bir önceki seneye oranla % 50 oranında arttığına dikkat çekiyor. Mültecilerin aldığı gıda ürünlerinin kalitesi ve miktarının da doğrudan azaldığını söyleyen Brass, evlerindeki su, elektrik, doğalgaz gibi temel giderleri de büyük oranda ödeyemeyerek borcun için düştüklerini söylüyor. “Mültecilerin ellerindeki kaynakların ve krizle mücadele stratejilerinin tükendiği, borç oranının yükselmeye devam ettiği” belirtilen raporda “kısıtlamalar aynı şekilde devam ederse mültecilerin ihtiyaçları ciddî oranda artacak” ifadeleri kullanıldı. Uluslararası Kızılhaç Federasyonu ve Kızılhaç Birliği, Türkiye’deki mültecilere nakit yardımı sunuyor. Bu kurumların sağladığı fon, 2016 yılında Ankara ile Avrupa Birliği arasında, mültecilerin Türkiye’den Avrupa’ya geçmesinin engellemek amacıyla sunulan yardım paketinin bir parçası.

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