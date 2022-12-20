Mülteciler de endişeli

Türkiye milyonlarca Suriyeli mülteciye evsahipliği yapıyor. Yüksek enflasyon ve ekonomik krizle birlikte siyasi söylem mültecilerin aleyhine dönüyor.

Toplum içinde de mültecilerin fiziksel ve sözlü saldırılara maruz kaldıkları haberleri geliyor. Türkiye, daha fazla Suriyeli mülteciyi ülkelerine geri göndermeyi planlıyor. VOA Türkçe’nin haberine göre, Suriyeli mülteci Muhammed Sheikh, Halep’ten eşi ve iki çocuğuyla birlikte 2016’da kaçmış. İstanbul’a yerleşmişler ve iki çocukları daha olmuş. Ancak ekonomik kriz hayatlarını zorlaştırıyor ve ailenin zor kararlar alması gerekiyor. Sheikh, mecbur kalırsa Suriye’ye gideceğini ancak hayat koşullarının çok zor olduğunu söylüyor. Sheikh, ev sahibinin onlara iyi davrandığını söylese de, Ocak ayında kirayı 9 bin TL (490 dolar) arttıracağından ve bunun kendileri için çok zor olacağından şikayet ediyor. Hüseyin Kablavi, İstanbul’a 2019’da eşi ve beş çocuğuyla birlikte Suriye’den geldi. Ancak hükümet bu yıl İstanbul dahil 16 ilde mültecilerin kayda geçirilmesini durdurdu. Suriyeli mülteci Kablavi, resmen kayıtlı olmadıkları için kiralık daire ve düzgün bir iş bulamadığını söylüyor. Kablavi’nin çocukları sokağa çıkmaya korkuyor. Polisin kayıtlı olmadıklarını öğrenmesi halinde Suriye’ye geri gönderilmekten endişe ediyorlar.

Haber Merkezi