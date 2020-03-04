Mültecileri Yunanistan geri gönderdi, Türk sahil güvenliği kurtardı

Deniz yoluyla Yunanistan tarafına ulaşmak için yola çıkan düzensiz göçmenler, Yunan kara sularında geri itilince Türk sahil güvenliği unsurlarınca kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Kadırga Burnu mevkisi açıklarından dün sabah denize açılan bir grup düzensiz göçmen, Yunan kara sularına girince bu ülkenin sahil güvenliğine yakalandı. Fırtına nedeniyle zorlanan göçmenler, Yunan sahil güvenlik ekiplerince Türk kara sularına doğru geri itildi. Botta batma tehlikesi geçiren 49 Afganistan uyruklu, bunun üzerine Türk sahil güvenliğinden yardım talebinde bulundu. Bulundukları bölgeden kurtarılan göçmenler, daha sonra Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığına götürüldü. Kuşadası açıklarında da 2 bottaki 93 düzensiz göçmen kurtarıldı Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında da Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk kara sularına "geri itilen" 2 bottaki 93 düzensiz göçmeni Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı. Davutlar Mahallesi açıklarından Yunanistan'a geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin bulunduğu 2 lastik bot, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına itildi. Bottakilerin yardım talebinde bulunması üzerine bölgeye Türk Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi. Ekipler, iki bottaki 74 Afganistan ve 19 Suriye uyruklu düzensiz göçmeni kurtardı. Düzensiz göçmenlerden 28'inin çocuk, 10'unun kadın olduğu öğrenildi. AA

Okunma Sayısı: 182

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.