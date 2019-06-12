Mültecilerin hakları korunmalı

Avukat Elvan Kılıç, mültecilerin ayırıma tabi tutulmaksızın vatandaşı olduğu ülkeye uygulanan temel haklara sahip olduğuna dikkat çekti.

Avukat Elvan Kılıç, 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü’ne özel bir yazı kaleme aldı. “Mültecilerin hakları gerçekte nelerdir?” başlıklı yazısında Kılıç, “Mültecilerin 1951 sözleşmesine göre ayırıma tabi tutulmaksızın vatandaşı olduğu ülkeye uygulanan istisnai tedbirlerden muaf olarak din özgürlüğü, medeni haklardan yararlanma özgürlüğü, menkul ve gayrimenkul edinme hakkı, fikri ve sınai mülkiyet hakkı, dernek hakları, mahkemelerde taraf olma hakkı, çalışma hakkı, tarım, sanayi, sanat ve ticaret sahalarında iş yeri açmak ve şirket kurma hakkı, ihtisas mesleğini icra etmek hakkı, vesika (karne) hakkı, mesken edinme hakkı, eğitim hakkı, sosyal yardım hakkı, sosyal sigorta ve çalışma mevzuatından yararlanma hakları vardır” şeklinde konuştu.

Mülteci nüfusun % 80’i kadın ve çocuk

Büyük ölçekli mülteci akımlarında devletlerin dolaşım ve çalışma hürriyeti ve bütün çocukların düzgün biçimde okula yerleştirilmesi gibi bazı hakların kullanımı konusunda kısıtlama koyabildiğine dikkat çeken Kılıç, “Sadece günümüzde değil uzun zamandır sıklıkla yaşanan kadınların toplumsal sorunları, ünlü, sanatçı, iyi bir meslek sahibi, iş kadını olması veya olmaması fark etmeksizin devam ediyor. Bunun yanı sıra zulüm gördükleri ülkelerden kaçıp mülteci olarak geldikleri ülkeden de darbe yiyen kadınlar çok fazla. Mülteci nüfusunun yüzde 80’ini kadınlar ve çocuklar oluşturuyor. Bu sebeple yaşanan en ufak olayda ilk etkilenen yine kadınlar ve çocuklar oluyor. Kadınlar cinsiyete dayalı şiddete maruz kalıyor, eşlerinin istismarından başlayıp zorla askere alınmaya kadar zorluklarla karşılaşabiliyorlar” ifadelerini kullandı.

Kabul esaslarında düzenleme yapılmalı

Devletin mülteci politikasının yetersiz olduğuna dikkat çeken Kılıç, “Bugün Türkiye’de küçük Suriyeli çocuklar dilenerek ya da günde 15-16 saat çalışarak cüz’î bir rakama çalıştırılıyorlar. Bunun yanı sıra yabancı olarak ve hor görülüyorlar. İnsanların devlet tarafından korunması ve haklarını koruması temel bir haktır. Mülteciler de gittikleri ülkede yaşayan her vatandaş gibi bu haktan yararlanmak zorundadır. Böylece, mülteciler düşünce ve dolaşım özgürlüğü, işkenceye ve onur kırıcı muameleye tabi olmama gibi temel medeni haklardan yararlanırlar. Bu hükümetin tercih yapacağı bir mesele değildir. Ülkemizde de mülteci kabul esaslarında düzenleme yapılması gerekli ve son derece önemlidir” dedi.

İstanbul - Yeni Asya