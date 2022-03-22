Mümin Özkan vefat etti

Kırklareli’de ikamet eden Risale-i Nur talebelerinden Mümin Özkan dün vefat etti. Mümin Özkan, az konuşan, iktisadı seven, israftan kaçan ve dünya cereyanları ile meşgul olmayan, sakin ve hâlîm bir kişi olarak tanınıyordu.

İstanbul - Sedat Serdar

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