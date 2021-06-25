Mümine Güneş dualarla

25 Haziran 2021, Cuma 23:58
Yoğun bakımda tedavisi devam ederken vefat eden yazarımız Mümine Güneş, Eyüp Sultan Camiinde Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazını takiben Bahçeköy Orman Kabristanında dualarla toprağa verildi.
Kazım Güleçyüz'ün yazısı: Mümine Hanım
Osman Zengin'in yazısı: Mümine Güneş
Damlalar, Demet ve Genç Kızlarla Başbaşa adlı kitapların da yazarı olan Güneş, Yönetim Kurulu eski üyemiz Ramazan Çakır'ın eşiydi.
Düzce'de Hakk'ın rahmetine kavuşan Güneş'in cenazesi, dün Eyüp Sultan Camiinde kılınacak Cuma ve cenaze namazlarından sonra toprağa verildi.
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