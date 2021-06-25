Mümine Güneş dularla

Yoğun bakımda tedavisi devam ederken vefat eden yazarımız Mümine Güneş, Eyüp Sultan Camiinde Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazını takiben Bahçeköy Orman Kabristanında dualarla toprağa verildi.

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