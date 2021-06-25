Mümine Güneş vefat etti

İttihad’da başladığı yazılarını Yeni Asya ve Bizim Aile'de kesintisiz sürdüren yazarımız Mümine Güneş, Haziran ayı başında alındığı yoğun bakımda tedavisi devam ederken vefat etti.

Damlalar, Demet ve Genç Kızlarla Başbaşa adlı kitapların da yazarı olan Güneş, Yönetim Kurulu eski üyemiz Ramazan Çakır'ın eşiydi. Düzce'de Hakkın rahmetine kavuşan Güneş'in cenazesi, bugün Eyüp Sultan Camiinde kılınacak Cuma ve cenaze namazlarından sonra toprağa verilecek. Mümine Güneş'in yazılarını okumak için tıklayınız:

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