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9 MAYIS 2023 SALI - YIL: 54

Munzur Çayı’nda 1 kişinin daha cesedine ulaşıldı

09 Mayıs 2023, Salı 11:41
Tunceli’nin Ovacık ilçesinde otomobille düştükleri Munzur Çayı'nda kaybolan 2 kişiyi bulmak için yapılan çalışmalarda bir kişinin cesedine ulaşıldı.

Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek bulundukları araçla düştükleri Munzur Çayı'nda kaybolan Azad Demiral (21) ve Mehmet Can Demiral'ı (22) arama çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı.

Vali Mehmet Ali Özkan'ın koordinesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler, Munzur Vadisi Milli Parkı Venk Köprüsü mevkiinde bir cesede ulaştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Bot yardımıyla Munzur Çayı’na giren ekipler, cesedi bulunduğu yerden çıkararak kıyıya getirdi.

Sağlık ekiplerince ambulansa taşınan ceset, kimlik tespiti yapılmak üzere Tunceli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay

Baran Aslantaş'ın kullandığı otomobilin 21 Nisan'da Tunceli-Ovacık kara yolu Yoncalı köyü mevkiinde Munzur Çayı'na düşmesiyle sürücünün yanı sıra araçtaki Azad Demiral ve Mehmet Can Demiral suda kaybolmuştu. Ekipler, kayıp 3 kişinin bulunması için bölgede başlattıkları çalışmalar sırasında sürücü Baran Aslantaş'ın 6 Mayıs'ta cansız bedenini sudan çıkarmıştı.

AA

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