Muş'taki evlat nöbetine 1 aile daha katıldı: "7 yıldır oğlumdan haber alamıyorum"

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından sorumlu tuttukları HDP'nin il başkanlığı önünde eylem yapan 20 aileye bir aile daha katıldı.

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren 21 aile, her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemi bu hafta da sürdürdü.

HDP il binası önünde bir araya gelen aileler, "Yavrumu verin bana", "Anneler direniyor", "Artık yeter, yakamızdan düşün", "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" ve "Evlatlarımızı vereceksiniz" yazılı pankartlar açtı.

Çocuklarının fotoğraflarını ellerinden düşürmeyen anne ve babalar, HDP aleyhine slogan attı, tepkilerini dile getirdi.

Kızı için eyleme yeni katılan Ali Uyğaç, gazetecilere, yıllardır haber alamadığı kızı için geceleri uyuyamadığını söyledi.

Gözyaşlarına hakim olamayan ve kızına teslim olması çağrısında bulunan Uyğaç, şöyle konuştu:

"Kızım için ağlıyorum. Ciğerim yanıyor. Kızım beni duyuyorsan gel, devlete teslim ol. Türk bayrağı altında yaşıyoruz. Oranın faydası yok, dön buraya gel. Devlet bizim babamızdır, toprağımızdır, bizim bayrağımızdır. Niye gelip teslim olmuyorsunuz? Kızımı 10 yaşındayken kandırıp götürdüler. Allah götürenin belasını versin. Yaylada çobanlık yaptığımda eşim sabah erken saatte beni aradı, kızımın odasında olmadığını söyledi. Tam 7 yıl oldu kızım hala kayıp. Hiçbir haber alamadım. Kızımın bir fotoğrafı bile yok. Niye kızımı kaçırıp ocağımı söndürdünüz? 10 yaşında bir çocuğu kaçırmaktan utanmıyor musunuz?"

"7 yıldır oğlumdan haber alamıyorum"

Anne Ayten Koçhan ise eyleme yeni katılan aileyle birlikte sayılarının 21'e yükseldiğini belirtti.

Kar, kış demeden eylemlerine devam edeceklerini dile getiren Koçhan, "Gelin teslim olun yavrum. Gelin devletimize teslim olun. Siz gelene kadar biz buradayız, bir yere ayrılmayacağız. 7 yıldır oğlumdan haber alamıyorum. Ersin, beni görüyorsan gel teslim ol." dedi.

Anne Naciye Sönmez Yıldız da oğlunun 15 yaşındayken kandırılarak kaçırıldığını ifade ederek, "Biliyorum oğlumu HDP götürdü. Oğlumu istiyorum, onlara bırakmayacağım. Dağda kimin çocuğu varsa gelip devletine teslim olsun. Türkiye'nin evlatlarının orada ne işi var. Çocuklar orada taşta, karda, çamurda sürünüyorlar. Yiyecek bir şey bile bulamıyorlar." diye konuştu.