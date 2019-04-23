Müslüman, adaleti sağlamakla mükelleftir

Peygamber Sevdalıları Vakfı Onursal Başkanı Mehmet Göktaş, “Müslümanlar dünyada adaleti ayağa kaldırmakla ve uygulamakla mükelleftir” ifadelerini kullandı.

Peygamber Sevdalıları Vakfı’nca “Hazreti Peygamber’i Anlama ve Sünnetini Yaşama” etkinliği düzenlendi. Yenikapı Miting Alanı’nda, Kur’ân-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte, ilahiler okundu, marşlar seslendirildi. Katılımcılara hitap eden Peygamber Sevdalıları Vakfı Onursal Başkanı Mehmet Göktaş, Peygamber Efendimizin, yaşantısında adalet kavramının önemini insanlığa gösterdiğini vurgulayarak, “Hazreti Peygamber, adalet konusunda vaaz etmedi, konuşmadı ve nutuk çekmedi, bir bir gösterdi, babayken, evlatken adalet nasıl yapılır, ticarette adalet nasıl yapılır, bize sadece sohbet etmedi, bizzat gösterdi” diye konuştu. “

‘Her yerde adaletini bizzat gösterdi’

Adalet nerede lazımsa, Allahu Teala Resulünü oraya getirdi, komutan yaptı, devlet başkanı yaptı, ümmetin lideri yaptı ama her yerde adaletini bizzat gösterdi ve bu dünyadan gitti.” diyen Göktaş, şunları kaydetti: “Unutmayınız ki; İslam’da lider denilince ilk önce akla adalet gelir, liderin birinci özelliği adaleti uygulamasıdır. Peygamberler öyleydi ve peygamberlerin yerine geçecek varislerin de en önemli görevi adaleti yerine getirmektir. Sosyolojiden öğrendiğimiz kanuna göre toplumlar kafirlikle devam edebilirler ama zalimse Allah ona müsaade etmez, daha ahirete bırakmadan onun hesabını dünyada adaletli kişilerle görür. Müslümanlar dünyada adaleti ayağa kaldırmakla ve uygulamakla mükelleftir.” Göktaş, Peygamber sevdalıları olarak Sri Lanka’daki terör saldırısını şiddetle ve nefretle kınadıklarını söyledi.