"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 MAYIS 2021 PAZAR - YIL: 52

Mustafa Kılıç Hoca da Hakk’a yürüdü

16 Mayıs 2021, Pazar
Bu sene, öte âleme göçen göçene. Âliminden, Hafızına; gencinden, ihtiyarına; bu ölümsüzlük kervanına katılanların sayısı gün geçtikçe artıyor Urfa’da. Hayatta olanlara hayırlı uzun ömürler dilerim.

“Âlimin ölümü âlemin ölümü gibidir.”   

Dünyamızda ilim kandillerimiz birer birer sönüyor. Önce Şevki Hafız, Aziz Kutluay Hoca, Yaşar Şekerci Hafız, Molla Sabri Yazar Hoca, Melahat Armağan Hocahanım ve bugün de Mustafa Kılıç Hoca da ayrıldı aramızdan. Bu gidiş ona bayram, bize ise hüzün oldu. Ölüm bir hiçlik değil, öte âleme bir pasaporttur. Sevenlere bir vuslat biletidir. Lâkin dostlardan ayrı kalmak zor. 

İman dâvâsına ömrünü vakf eden çilekeş Melahat Armağan Hanımdan sonra, kadim  dostum, vakıf insan Mustafa Kılıç Hoca Ağabeyim de katıldı bu göç kervanına.  

Gençliğimden, öğretmenliğime; idareciliğimden, siyasetçiliğime ve  şimdiye kadar da bu kavi dostluğumuza hiçbir halel gelmedi. Muhammed Tahtasız Ağabeyinin avlulu evlerini Medrese-i Nuriyeye çevirdi; Haliliye Kültür ve İlim Eğitim Vakfını Kurdu. Son nefesini verene kadar da söz verdiği gibi yaşadı ve ruhunu bu uğurda teslim etti. Selâm olsun önden giden bu mana erlerine. 

Kur’ân’ın elmas hakikatlarını her dem, her yerde, usanmadan ve yılmadan dile getirirdi. Ders halkasında olduğu gibi, taziye evlerinde de cebinden çıkardığı Risale-i Nurlar’la tenvir ederdi insanları. Yumuşak sesiyle insanın ta ciğerine işlerdi Risale-i Nur’dan okuduğu dersleri. Mustafa Kılıç Hoca Ağabey demek canlı Risale demekti. Onun olduğu mecliste mutlaka ders yapılırdı. Ders yapmadan yerinden kalkmazdı. Onu görenler hasretle dinlemek isterlerdi okumalarını. 

Mustafa Kılıç , “Hoca Ağabey“ olarak anılırdı Nur Cemaatinin tilmizleri arasında. Mustafa Hoca çok kibar, nazik ve ince sesiyle insanı okşayan bir nefese sahib idi. Nefesi ruhlara inşirah verirdi. 

Damat Süleyman Paşa Camii’nin imam hatibi olarak göreve başladığı günden bugüne kadar; ömrünü Kur’ân ile onun imanî tefsiri Risale-i Nur’a adamış bir vakıf insan idi. Yanında kader ve dâvâ kardeşi, benim de Kur’ân öğrenirken hoca arkadaşım; Musa Koyuncu Hocayla ayrılmaz  ikili olmuşlardı.   

Rahmetli Ablasının vefatında telefon ile taziyelerimi sunmuştum muhterem Hoca Ağabeyime. O, her zamanki nazikliğiyle insanın içine ferahlık veren sesiyle benimle konuşmuştu. Ben kederlerine ortak olurken o, bana teselli vermeye çalışıyordu. Çok hatıralarımız var o mübarek insan ile çok.  

Ölümsüzlük diyarına önceden göç eden eskimez dostları: Abdülkadir Badıllı, Ekrem Kara, Eyyüb Karakeçili, Mahmut Hasırcı, Mehmet Yeşilnacar, Ahmet Rüzgar ve Tahiri Küçük’le bu bayram gününde ruhları berzah âleminde buluşmuşlardır. Kişi sevdikleriyle beraberdir hem bu dünyada da, hem de ahirettede. Ruhların Kur’ân halkası da muhteşem olur değil mi?

Ömrünü bütün Urfa’yı Nur Tilmizi yapmaya adayan; vakıf insan Mustafa Kılıç Hoca Ağabey de ardında yüzlerce talebe bırakarak göçtü bu dünyadan. Yetiştirdiği bu pırıl pırıl gençler, onun ilim meşalesini taşıyacaklardır ardından. Nurun sönmez şuâları da onların önlerini aydınlatacaktır. 

Allah rahmet eylesin. Mekânı Cennet olsun. 

Üstad Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin Urfa’da her vefat yıl dönümlerinde okutulan Mevlidlerde bir “Nur Bayramı“ olurdu onun ifadesiyle. Mevlide uzaktan ve yakından gelen dostların coşkularıyla coşardı Mustafa Hoca Ağabey.  Haliliye Vakfı da sabaha kadar zikir ve okunan derslerle çınlardı. Artık bunlarda anı olarak kaldı. 

Bugün uzaktan kederle yazdım bu satırları. Kabri Nur olsun. Urfa’nın nazik, beyefendi Hoca Ağabeyi Mustafa Kılıç Hocam; tam bir Kürd Beyi idi. Mükrim ve müşfik bir dost idi. 

Başta kederli ailesine, seven doslarına ve bütün Nur Talebelerine, Allah’tan sabr-ı cemiller dilerim. 

Sönen bu kandillerin yerine birer ilim kandili yakmak dileklerimle. 

İnna lillahi ve inna ileyhi raciün.

İbrahim Halil Çelik

Okunma Sayısı: 103
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Şampiyon Beşiktaş

    Abbas ile Biden telefonda görüştü

    Son 24 saatte 11 bin 472 vaka gözlemlendi

    Olağanüstü kuraklık

    En acı faturayı esnaf ödedi

    Beyaz Saray'dan İsrail'e sönük tepki

    Al Jazeera: İsrail'in yaptığı gerçeği engelleyen barbarca bir eylem

    Amerikan AP haber ajansı: İsrail saldırısı karşısında dehşete düştük

    İsrail, Al-Jazeera ile Associated Press ofisinin de olduğu binayı vurdu

    Nekbe'nin 73. yılında yine tehcir, yine zulüm, yine felaket...

    'Yoğun bakım hastalarının yaş aralığı aşılamayla düştü'

    'BMGK, İsrail'e karşı bir an önce harekete geçmeli'

    İsrail'e karşı uluslararası alanda hangi hukuki adımlar atılabilir?

    "Gazze'de sivillerin hedef alınmasının tüm sorumluluğu İsrail'e aittir''

    Süper Lig'de şampiyon ve küme düşen son takım belli oluyor

    Fransa Filistin Dayanışma Derneği Başkanından dünyaya önemli mesajlar

    Gazze'de İsrail'in katliamı devam ediyor: Şehit sayısı 139'a yükseldi

    1 milyar 400 milyondan fazla doz Kovid-19 aşısı yapıldı

    Günlük vaka sayısı açıklandı

    'Çocukları aşılamayı bırakıp fakir ülkelere aşı gönderin'

    En Çok Okunanlar

    Ahmet BATTAL

    İşte AKP, işte demokrasi
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Filistin ve İsrail
    Misbah ERATİLLA

    Uzaktaki babamdan, yakınımdaki çocuğuma
    Risale-i Nur'dan

    Silâhın ve kalen, İslâm kardeşliği
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Halkçılar, Dindarlık ve Demokratlık
    Oğuz Yiğiter

    Ölü taklidi yapanlar
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    ALAEDDİN ERDOĞAN

    Yaşamak, değişime ayak uydurmaktır
    Genel

    Mustafa Kılıç Hoca da Hakk’a yürüdü
    Cihan CAMBAZ

    Faydalı açlık

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.