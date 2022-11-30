Mustafa Sungur Ağabeyi dualarla anıyoruz

İSTANBUL’DA 1 ARALIK 2012 TARİHİNDE VEFAT EDEN NUR KAHRAMANI MUSTAFA SUNGUR AĞABEY DUALARLA ANIYORUZ.

Hayatını Risale-i Nurlar’ı tanıma ve tanıtma yoluna feda eden Bediüzzaman Said Nursi’nin talebelerinden merhum Mustafa Sungur 1 Aralık 2012’de İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede vefat etmişti. Bediüzzaman’ın Kastamonu Nur Talebeleri’ne gönderdiği mektupta “Küçük Said” olarak söz ettiği ve ‘Hayatım hayatınla devam edecek’ dediği Mustafa Sungur Eﬂani’de dünyaya geldi. Kastamonu Gölköy Köy Enstitüsünü bitirdikten sonra, öğretmenliğe başladığı yıllarda Risale-i Nur’u tanıdı. 1954’ten itibaren sürekli olarak Bediüzzaman Hazretlerinin yanında kaldı. Bediüzzaman tarafından, ‘nur kahramanı’ olarak tanımlanan Mustafa Sungur’un cenazesi 2 Aralık 2012 tarihinde Fatih Camii’nde kılınarak Eyüp Sultan Mezarlığı’na defnedilmişti. LÜTFİYE KEF ÖZDEMİR - İSTANBUL

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