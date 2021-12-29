‘Müşteriden utanıyoruz’

Türk lirasının dolar karşısında değer kaybetmesi, kuruyemiş fiyatlarını da etkiledi. 1 doların 18 lirayı gördüğü günlerde kuruyemiş fiyatlarına yüzde 100’ü aşan zamlar geldi, ancak Türk lirası değer kazandıktan sonra fiyatlarda indirim olmadı.

Ankara Kurukahveciler ve Kuruyemişçiler Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Aytaç Sevimli, yılbaşı öncesinde kuruyemişe yüzde 100’ün üzerinde zam geldiğini belirterek, “Tezgâhlarımızda gördüğünüz gibi, mahsuller artık bir kilo bazında değil 100 gram, 100 gram halinde. Etiketlerimize bile artık ‘1 kilo’ yazamıyoruz. Yani utanıyoruz müşteriden” dedi. Çikolata, gofret gibi ürünlerde de sorun yaşadıklarını ve zam gelmeden ürün bulamadıklarını dile getiren Sevimli, “Bunlar bize mal vermiyor. Zam gelecek diye ellerinde malları yok. Zam geldikten sonra nedense mal ortaya çıkıyor. Zam olmadan malı verseler, biz de tüketiciye ucuz fiyata versek olmaz mı” şeklinde konuştu. Ankara - Anka

Okunma Sayısı: 125

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.