Müteahhitler de miting yapacak

Fiyat farkı düzenlemesinden memnun olmayan ve tasfiye hakkı şartlarını yeterli bulmayan kamu müteahhitleri, mitinge hazırlanıyor.

Fiyat farkı düzenlemesi, ihaleleri yüklenen firmayı enflasyon gibi değişkenlere karşı korumak için devreye giriyor. Ancak son yıllarda rekor kıran enflasyon karşısında düzenleme yetersiz kaldı. Türkiye Müteahhitler Platformu adı altında toplanan kamu müteahhitleri, sosyal medyadan yayınladıkları duyuruda, 25 Ekim Salı günü Ankara’da miting düzenleyeceklerini açıkladı. “Ayakta kalmak, hayatta kalmak istiyoruz” sloganıyla sahaya inmeleri beklenen kamu müteahhitlerinin, şartsız tasfiye taleplerini dile getirmesi bekleniyor. Dünya’dan Leyla İlhan’a konuşan sektör temsilcileri, “DSİ ve Karayolları gibi kamu ihalelerinde neredeyse 10 ay geriden gelen ödemeler söz konusu” açıklamasını yaptı. Haber Merkezi

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