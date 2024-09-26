Müteahhitlere fazladan 14 milyar TL

AKP iktidarlarında kamu ihaleleri, “İktidara yakın çevreleri zenginleştirme aracına” dönüştürüldü. İktidara yakın müteahhitler, kamudan aldıkları yüksek maliyetli ihaleler nedeniyle servetlerine servet kattı.

Dev ihaleler ile sermaye gruplarını adeta fonlayan iktidar, öngörüsüzlük ve plansızlık nedeniyle milyarlarca lirayı da çöpe attı. BirGün, Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’nin yürürlüğe girdiği 15 Mayıs’tan sonra, yarım kalan yollara yönelik gerçekleştirilen tamamlama ihalelerinin bilançosuna ulaştı. Karayolları’nın, “Ha bitti ha bitecek” dediği yolların tamamlanması için 15 Mayıs-24 Eylül döneminde fazladan 14 milyar 388 milyon TL harcadığı ortaya çıktı. Haber Merkezi

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