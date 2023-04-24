Mutluluk adaletle artıyor

2023 Dünya Mutluluk Raporu’na göre, ülkelerin mutluluk seviyelerini etkileyen faktörler arasında gelir, sosyal destek, sağlık, özgürlük, cömertlik ve yolsuzluk algısı gibi etmenler geliyor.

Altınbaş Üniversitesi Psikoloji Araştırma Merkezi -APAM Müdürü, Doktor Öğretim Üyesi Duygu Taşfiliz’e göre, hükümetlerin ekonomik kalkınmaya daha fazla odaklanması, eğitim ve sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, işsizlik oranlarının azaltılması insan hakları ve hukukun üstünlüğünün sağlanması gibi faktörlerin toplumsal düzeyde insanların mutluluk düzeyini arttırdığına işaret etti.

Taşfiliz, Türkiye’nin mutluluk skorunun 2022 raporuna göre, 10 yıl önceye göre düştüğünü ve sıralamada bir önceki yıla göre sekiz sıra gerileyerek 112. sırada yer aldığını dile getirdi.

Ankara - Fatih Karagöz