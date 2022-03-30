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30 MART 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Mutluluk adaletle mümkün

30 Mart 2022, Çarşamba 12:55
“İnsan haklarına saygı, adalet ve eşitlik, paradan daha çok mutluluk hissettiriyor.”

MUTSUZ ÜLKELERDENİZ

Dr. Duygu Taşfiliz: “Gelirin yanı sıra sosyal destek, ortalama sağlıklı hayat süresi, kişilerin karar alma özgürlüğü, cömertlik, yolsuzluk düzeyi gibi faktörlerin değerlendirildiği Dünya Mutluluk Raporunda 149 ülke arasında 112. sıradayız.”

HAYATIN HEDEFİ VE YAKIN İLİŞKİLER

“Mutlu insanların bir özelliği, hayatta bir hedeflerinin olması. Yakın aile ilişkileri, yakın arkadaşlar, yakın ilişkilerle mutluluk arasında iki yönlü bir ilişki var. Mutlu kişiler, ilişkilerini geliştirmeye ve yakınlıklarını sürdürmeye daha eğilimli ve yakın ilişkiler de mutluluğu arttırıyor.”

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Mutluluk adaletle mümkün

Gelişim Psikoloğu Dr. Duygu Taşfiliz, temel insan hakları, eşitlik, adalet ve güvenliğe önem veren ülkelerde, zenginliğin bireylerin mutluluğuna çok az etkisi olduğuna dikkat çekti.

Altınbaş Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi, Gelişim Psikoloğu Dr. Duygu Taşfiliz, yapılan araştırmalara göre temel insan hakları, eşitlik, adalet ve güvenliğe önem veren ülkelerde, zenginliğin bireylerin mutluluğuna çok az etkisi olduğunu söyledi.

Dr. Duygu Taşfiliz, günümüzde pek çok araştırmacının “mutluluğu” bireylerin yaşamlarından aldıkları doyumun yüksek olması, genel olarak da daha sık olumlu ve daha seyrek olumsuz duygulanım yaşamaları olarak tanımladığını dile getirdi. Pandemiden içinde bulunduğumuz savaş krizine kadar dünyayı sarmalayan pek çok krizin içinde insanlar mutlu hissetmeyi ve hayatlarına devam edebilme gücünü yitirme noktasına geldiler tespitinde bulunan Dr. Duygu Taşfiliz, hayatın devam ettiğini ve bu motivasyonun da devam edebilmesi gerektiğine değindi.

Türkiye 112.sırada

Dr. Duygu Taşfiliz, Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan ve gayrisafi yurt içi hasıla yanı sıra sosyal destek, ortalama sağlıklı yaşam süresi, bireylerin kendi yaşamları ile ilgili karar alabilme özgürlüğü, cömertlik ve ülkedeki yolsuzluk düzeyi gibi faktörlerin değerlendirdiği bu yılki Dünya Mutluluk Raporu’unda Türkiye’nin 149 ülke arasında, geçen yılki sıralamasından da geriye düşerek, 112. sırada yer aldığı açıkladı. Duygu Taşfiliz, “Bu raporun sonuçlarına bakıldığında, ülkelerin genel refah düzeyini etkileyen faktörler, o ülkede yaşayan bireylerin psikolojik esenliklerini de yani mutluluk düzeylerini de doğrudan ve dolaylı olarak etkiliyor” dedi.

Yakın ilişkiler mutluluğu artırıyor

Raporda ele alınan faktörlerden sosyal desteğin mutluluğumuza katkısının oldukça yüksek olduğuna dikkat çeken Duygu Taşfiliz, yakın çevresince desteklendiğini hissetmenin mutlulukla ilişkili olduğu tespitini yaptı. “Yakın aile ilişkileri, yakın arkadaşlar, yakın ilişkiler ile mutluluk arasındaki ilişkinin iki yönlü olduğu da söylenebilir. Mutlu kişiler, ilişkilerini geliştirmeye ve yakınlıklarını sürdürmeye daha eğilimli ve yakın ilişkiler de mutluluğu artırıyor” dedi. Mutlu insanların bir diğer özelliği de hayatlarında bir amaçlarının olması olduğunu belirten Duygu Taşfiliz, “Hedefler, dünyayı daha iyi bir yer haline getiriyor. İnsanlar, en azından bir dereceye kadar amaçlarına ulaştıklarını hissettiklerinde daha mutlu oluyorlar. Bununla birlikte, ulaşılamaz hedefler koymak, boşa kürek çekmek demek. Bu, umutsuzluğa sürükleyen bir süreç. Bunlardan vazgeçebilmek mutluluk için önemli bir adım demek aslında” şeklinde ifade etti.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

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