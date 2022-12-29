Geleneksel yıl sonu Global Mutluluk Araştırması’na göre bireysel mutluluk hüküm sürüyor, toplumsal mutluluk ise düşüşte.

BAREM’in Gallup International Association (GIA) ile, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 34 ülkede gerçekleştirdiği geleneksel yıl sonu Global Mutluluk Araştırması’nın sonuçları dikkat çekici. BAREM’in GIA ile birlikte 36 bine yakın kişiyle yaptığı araştırma, insanların yüzde 54’ünün çok mutlu veya mutlu olduğunu ortaya çıkarıyor. Dünya genelinde farklı ülkelerdeki insanların çoğunluğunda mutluluk hâlâ hakimse de, son yıllara göre sürekli düşüş eğilimi görülüyor. Onda birinden fazlası kendini çok mutsuz veya mutsuz olarak görürken, üçte biri kendini ne mutlu ne de mutsuz olarak görüyor.

Yaş ilerledikçe azalıyor, gelir arttıkça artıyor

Yaş ilerledikçe mutluluk azalıyor. Dünyada 18-34 yaş grubu, yüzde 60 oranla en mutlu kesim. Geçen yıla göre düşüşten etkilenmezken, ileri yaş grubunda düşüş görülüyor. Mutlu olanların oranı 35-54 yaş grubuna yüzde 53’e, 55 yaş ve üzeri kişilerde ise yüzde 46’ye düşüyor. Gelir arttıkça mutluluk artıyor. Mutluluk çalışma durumundan da etkileniyor. Dünyada ev kadınları (%59), öğrenciler (%58) ve çalışanlar (%56) mutlu kesimi oluşturuyor. En düşük mutluluk oranları işsizler (%48) ve emeklilerde (%43). Dinler arasında da farklılıklar var. Dünyadaki en mutlu din grubu Hindular (%68). Onları Müslümanlar izliyor (%62). En az mutlu gruplar ise Museviler (%45), Ateist ve Agnostiklerler, Ortodokslar (%46). Yine doğu ve güneydeki ülkeler ilk 5 mutlu ülke arasında yer alıyor: Filipinler, Meksika, Malezya, Afganistan, Ekvador, Japonya ve Kazakistan. Avrupa daha kasvetli tarafta ancak daha mutsuz ülkeler dünyaya dağılmış durumda: Ermenistan, Kenya, Hong Kong, Arjantin, Türkiye ve Moldova.

Türkiye’de mutluluk oranı düşüşte

Yapılan araştırmada Türkiye’de 10 kişiden biri çok mutlu, üç kişiden biri ise mutlu olduğunu söylüyor. Türkiye’de mutluluk oran yüzde 37 ile geçen yıla göre (yüzde 42) düşüşte. Dünya genelinden farklı olarak yaş arttıkça mutluluk da artıyor. En az mutlu grup 18-34 yaş arasındaki gençler (%29) iken 55 yaş ve üzerindeki kişilerin %45’i mutlu.

İSTANBUL - MUSA AYDIN