'Myanmar'daki darbecilerin ölümcül güç kullanmasını şiddetle kınıyoruz'

Dışişleri Bakanlığı, Myanmar’daki darbe rejiminin barışçıl gösteriler yapan kendi halkına yönelik uluslararası toplumun tüm çağrılarına karşın, ölümcül güç kullanmaya devam etmesini şiddetle kınadı.

Myanmar'daki gösterilerde ölenlerin sayısı 126'ya yükseldi Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Myanmar'ın Yangon kentinde dün yaşanan olaylarda bugüne kadar görülen en yüksek sayıda insanın ölmesinden yaşanan üzüntü ve kaygı dile getirildi. "Myanmar’daki darbe rejiminin barışçıl gösteriler yapan kendi halkına yönelik olarak uluslararası toplumun tüm çağrılarına karşın, ölümcül güç kullanmaya devam etmesini şiddetle kınıyoruz." ifadelerinin yer verildiği açıklamada, askeri rejime yönelik, şiddeti derhal durdurma ve demokrasiye dönüş adımlarının gecikmesiz atılması çağrısı yinelendi. AA

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