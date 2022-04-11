Nakil talebi, ombudsmana rağmen reddedildi

Kamu Denetçiliği Kurumu Başkanı (Ombudsman) Şeref Malkoç, Sivas’ta tutuklu olan M.D. ve eşinin, Tokat’ta bulunan 9 yaşındaki kızlarının ‘üstün yararı’ gereği bu ildeki bir cezaevine nakledilmeleri yönünde tavsiye kararı aldı. M.D. ve eşinin tahliyesi, Ombudsman’ın tavsiye kararına rağmen bir kez daha reddedildi.

M.D., HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’na yazdığı mektupta, yetkililere, “Sadece evladımın haftada bir kez de olsa anne ve babasını camın arkasından da olsa görmesini istiyorum” diye seslendi. Gergerlioğlu, “Yeri gelince ‘çocuğun üstün yararı’ denir. Fakat çocuğun üstün yararı, mahpuslar olunca dinlenmiyor” dedi. Ne talep edilmişti? Sivas E Tipi Kapalı Cezaevi’nde eşiyle birlikte tutuklu bulunan M.D., çocuklarını daha rahat görebilmek için Tokat’taki bir cezaevine nakledilmelerini talep etti. Ancak M.D.’nin bu talepi defalarca reddedildi. M.D., bunu üzerine Kamu Denetçiliği Kurumu’na başvurarak, “Sivas E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunuyorum. Çocuğum, Tokat ilinde ilköğretim okuluna gidiyor ve eğitimden dolayı ben ve eşimi ziyarete her zaman gelemiyor. Bu durum kızımın psikolojisini olumsuz etkiliyor. Eşimin ve benim yaptığım nakil başvuruları olumsuz sonuçlandı. Mağduriyetimin giderilmesi için eşim ile birlikte Tokat ilinde bulunan bir ceza infaz kurumuna naklimizi talep ediyoruz” dedi. Ankara - anka

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