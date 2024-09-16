Narin Güran soruşturması sürüyor

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan 11 kişi cezaevine gönderildi. Gözaltındaki 3 kişinin işlemleri sürüyor. Narin’in kesin ölüm nedeni incelemeler sonucu ortaya çıkacak.

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolan ve 8 Eylül’de Eğertutmaz Deresi’nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında “kasten öldürme suçuna iştirak etmek” suçundan tutuklanan anne Güran’dan ağız ve diş yapısına ilişkin örnekler alındı. Örnekler, İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderilecek. Tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıktan sonra savcılığın talebi üzerine yeniden gözaltına alınan Narin Güran’ın amcası Salim Güran’ın işçisi olduğu öğrenilen R.A, savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 11’e yükseldi. AA

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