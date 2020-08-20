California Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim üyesi kalp damar cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, Twitter hesabından Türkiye’deki vak’a sayısının artışına dikkat çekerek vatandaşı uyardı.

Çilingiroğlu, “Vak’a sayısı Türkiye 250.542, Almanya 226.686, Fransa Fransa bayrağı 219.029, İtalya 254.542. Türkiye, Almanya ve Fransa’yı geçtik ve bir kaç güne İtalya’yı geçeceğiz. Nasıl oluyor bu? Bunlar bizim önümüzde değil miydi? Tedbirler Türkiye. Kontrollü normalleşme dedik, kontrolsüz değil!” ifadelerini kullandı.

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