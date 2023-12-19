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19 ARALIK 2023 SALI - YIL: 54

Nasıl suç ülkesi yapıldık?

19 Aralık 2023, Salı 15:41
İktisatçı-Gazeteci Ali Bilge, “BM raporuna göre yılda 2 trilyona yakın kara para aklanıyor ve Türkiye bu trafikte önemli bir rol sahibi” dedi.

İktisatçı-Gazeteci Ali Bilge Artı Gerçek’te “Nasıl suç ülkesi olursunuz?” başlıklı bir yazı kaleme aldı. Bilge, “Türkiye, suçluların kol gezdiği, yargı mekanizmasının adalet dağıtmadığı, kuvvetler birliği esasına göre çalışan bir ülke oldu. Son haftalarda Terim fonu gibi dolandırıcılık faaliyetleri etraflıca konuşuluyor ama telaffuz edilen paraların kaynağı sorulmuyor. Üyesi olduğu OECD -FATF ‘a göre Türkiye, kara ve kirli para aklanan bir ülke. Suç sayılan faaliyetler yasal kılıflarla suç olmaktan çıkarıldığı için, kısa adı FATF olan OECD Mali Eylem Gücü’nün gri listesinde bulunuyoruz. Kara para, suç delillerine yasal görüntü sağlamakla aklanabiliyor. Aklamalar, çok büyük vergi kayıpları vermemize yol açıyor” dedi.

Kara para aklamanın yasal kılıfı

“Türkiye çok sık vergi barışı/affı yapan bir ülke, barış adı altında yapılan afların çetelesini tutamaz olduk, birkaç yılda bir vergi barışı devreye sokuluyor” diyen Bilge şunları söyledi: “AKP iktidarları döneminde her türlü varlık affı ‘olağan işler’ haline geldi. Vergi barışında devlet, yurt dışında ya da banka sistemi dışında tutulan paranın kaynağını sormuyor, cüzi bir vergi alarak sisteme sokulmasına müsaade ediyor. Böyle bir düzenleme de kara para aklamanın yasal kılıfı oluyor. (...) Mehmet Şimşek ve ekonomiden sorumlu olan bakanlar, “rasyonel politikalara geçmeliyiz, geçiyoruz” diyorlar. Onlarda biliyorlar ki; gerçek rasyonel politika, vergi cennetlerinin listesinin açıklanmasıdır.”

 

Türkiye’ye güven duyulmuyor

Bilge şöyle konuştu: “Son yıllarda Türkiye’nin, sadece yerli kara paranın değil, yabancılar için de bir aklama ülkesi haline geldiği de tespit edilen hususlardan. Birleşmiş Milletler raporuna göre yılda 2 trilyona yakın kara para aklanıyor. Türkiye’nin bu uluslararası trafik içinde önemli bir rol sahibi olduğu anlaşılıyor. OECD kara parayla mücadele örgütü, 2021 yılında Türkiye’yi gri listeye alırken uyulması gereken 11 kriterin 9’unun yerine getirilmediğini söylüyor. Türkiye pek çok pozisyonu ile güven duyulmayan bir ülke durumunda. Ülkede AİHM kararları dinlenmiyor, iç hukuk çökmüş bir vaziyette, öyle ki savcılar yargıdaki suç mekanizmaları açıklıyorlar, problemler ortaya saçılmış vaziyette, dal kıpırdamıyor, herhangi bir olumlu gelişmeyi de göremiyoruz.”

Haber Merkezi

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