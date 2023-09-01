''Nass'' ne oldu?

Yazar Ahmet Taşgetiren, “Sayın Cumhurbaşkanı’nın Mehmet Şimşek’i ve Hafize Gaye Erkan’ı göreve getirdiğinden bu yana “Nass”tan bahsettiğini duymadım” dedi.

Karar yazarı Ahmet Taşgetiren, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sıkça dillendirdiği “Nass”ı konu alan bir yazı yazdı. Taşgetiren yazısında şunları söyledi: “Bir süredir “Nass”tan bahseden var mı? Ben sayın Cumhurbaşkanı’nın Mehmet Şimşek’i ve Hafize Gaye Erkan’ı göreve getirdiğinden bu yana “Nass”tan bahsettiğini duymadım. Her şeyi Şimşek’in Nureddin Nebati’nin yüzüne karşı ilam ettiği (ilam – dedim, ilan değil) o meşhur “Rasyonel” sözü kesti bitirdi. Sayın Cumhurbaşkanı o günden bu yana “Faiz sebep enflasyon sonuç” şeklindeki ünlü tezini de bir kere olsun seslendirmedi. Bu arada faiz önce ağır aksak olsa da en son 750 baz puan birden artırılarak tırmanışını sürdürüyor. Heterodosks gitti, Ortodoks geldi, epistemoloji değişti, bunu kim nasıl yapıyor, sayın Cumhurbaşkanı bütün alanı boş mu bıraktı bilinmez, ama “Nass”ın nerelere gittiğini kimse bilmiyor.”

Bedeli ‘Nass’a ödetiyorlar

“Farkında mısınız bilmem dostlar, burada birileri “Nass” için “rasyonel değil” hükmünü veriyor” diyen Taşgetiren şunları söyledi: “Ekonominin rasyonel ilkeleri de nihayetinde “Faizsizliği” arıyor ama, onun reel şartlarını temin ederek… Enflasyonun alıp başını gittiği bir ekonomide, canavarın karşısına “Nass”ı koyarak değil. O zaman herkes, normalde “Nass duyarlılığı” olanlar da “arkadan dolanma”yı tercih ediyorlarsa, ortada yönetim dili olarak bir terslik var demektir. Ama yürümüyor. Mevcut yapıda her şeyi belirleyebildiği düşünülen “Yüksek irade”ye rağmen yürümüyor. Herkese sözünü dinletip, enflasyona ve faize laf dinletememek gibi bir sürecin bedelini “Garibim Nass” ödüyor.”

Haber Merkezi