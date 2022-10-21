Nebati: Acı vereceğini biliyorduk

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TL’deki değer kaybı nedeniyle yaşam pahalılığını artıran yeni ekonomi modelinin ‘acı verici olacağını hesapladıklarını’ ama Ukrayna’daki savaş nedeniyle ‘acının şiddetinin arttığını’ savundu.

Amerikan finans gazetesi Wall Street Journal’a konuşan Nebati, iktidarın ekonomik vizyonuna ilişkin değerlendirmesinde “hükümetin Türkiye’yi bir üretim merkezi haline getirecek ekonomik dönüşümü gerçekleştirmeye kararlı olduğunu” belirterek, “Bunun biraz acı verici bir şekilde geçeceğini hesaplamıştık. Acının şiddetini artıran şey savaş oldu” dedi. Nebati, “kararlılıklarını halka ve uluslararası topluma hissettirmeye çalıştıklarını” savundu. Washington - aa *** Döviz borcumuz artıyor Hazine ve Maliye Bakanlığı, 30 Eylül itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı. Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku, eylül sonu itibarıyla 3 trilyon 674,7 milyar lira oldu. Borç stokunun 1 trilyon 259,7 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 2 trilyon 415 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu. Ankara - aa AA

Okunma Sayısı: 176

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.