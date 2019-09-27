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27 EYLÜL 2019 CUMA - YIL: 50

Necip Fazıl ödülü polemiği

27 Eylül 2019, Cuma 00:26
Star gazetesinin her yıl verdiği “Necip Fazıl Ödülleri” nedeniyle başlayan tartışma sürüyor.

Kısakürek’in ailesi ve Büyük Doğu Yayınları daha önce ödül törenini bu isimle yapılmaması için mahkemeden tedbir kararı aldırmış, ancak bu karar Star gazetesinin itirazı üzerine kaldırılmıştı. Yargı süreci devam ederken Yahya Düzenli “Star gazetesi Üstat Necip Fazıl’a saygısızlık ödüllerinde niçin ısrar ediyor” başlığı ile bir yazı yazmıştı. Yazı üzerine Star gazetesi avukatları, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak yazıyla “Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs” suçu işlendiğini iddia etti ve yazıyı yazan Düzenli ile bu yazıyı paylaşan isimleri şikâyet etti. Independent Türkçe’nin haberine göre, 9 Eylül’de soruşturmayı sonlandırarak takipsizlik kararı veren savcılık karar gerekçesinde, “iddia edilen suçun oluşması için failin görülmekte olan bir dâvâda veya yapılmakta olan bir soruşturmada hukuka aykırı bir karar vermesi veya bir işlem tesis etmesi ya da gerçeğe aykırı beyanda bulunması için yargı görevini yapanı, bilirkişiyi veya tanığı hukuka aykırı olarak etkilemek amacıyla alenen sözlü veya yazılı beyanda bulunması gerektiği” ifadelerini kullandı.

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