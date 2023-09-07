Necmettin Cevheri dualarla

Adalet, Tarım ve Turizm bakanlıkları ile başbakan yardımcılığı görevlerinde bulunan Necmettin Cevheri tedavi gördüğü özel hastanede vefat etti.

Cevher’in vefatı dolayısıyla açıklama yapan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Türk siyasetinin ve demokrat geleneğin yüzakı, siyaseti şerefi için yapan abidevi şahsiyeti, Necmettin Cevheri büyüğümüzü kaybettik. Demokrat Parti’den başlayarak Adalet Partisi, Doğru Yol Partisi’nde milletvekili, Bakan, Başbakan Yardımcısı olarak ‘Büyük Türkiye’ idealine eşsiz hizmetler yapmış, şahsiyeti ve hayatı ile bir itibar vesilesi, demokrat geleneğin temsilcisi Necmettin Cevheri’ye Allah’tan rahmet, başta değerli ve vefakâr abimiz Cevher Cevheri beyin şahsında Cevheri Ailesi ve Şanlıurfalı hemşehrilerimiz olmak üzere Demokrat Camiamıza, sevenlerine baş sağlığı diliyorum” dedi. 30 Haziran 1930 tarihinde Şanlıurfa’da dünyaya gelen Cevheri, Galatasaray Lisesi ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. 7 dönem Şanlıurfa Milletvekili olan Cevheri, Turizm ve Tanıtma, Adalet, Tarım ve Köyişleri, devlet bakanlıkları ve başbakan yardımcılığı görevlerinde bulundu. İstanbul - Sedat Serdar

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