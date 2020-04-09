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10 NİSAN 2020 CUMA - YIL: 51

Nefret tweet’i azlettirdi

09 Nisan 2020, Perşembe 17:00
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medyada yayınlanan bir haberde ‘nasıl evde kalayım, şu an dilenmekten geliyorum’ diyen kadına ‘Geber’ diye cevap veren İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür yardımcısı görevinde bulunda Nail Noğay’ın görevden alındığını duyurdu.

 

Duvar’ın haberine göre, söz konusu paylaşımın devletin hiçbir kademesinde kabul edilemeyeceği belirtilen açıklamada, Noğay’ın görevden alındığı ve hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi. Noğay sosyal medya hesabını da kapattı. Bir kadın “Şu anda çok mağdur durumdayım. Bu sabah, ayıptır söylemesi, çocuklarıma kahvaltı ettiremedim ve bu benim zoruma gitti. Devletimiz bu duruma bir el koysun. Şimdi çocuklarım aç kalmasınlar diye dilenmekten geliyorum. Pastaneleri, çöpleri gezerek çocuklarıma ekmek getirdim. ‘Kal’ diyorsunuz ama mecburuz gitmeye. Çoluk çocuğumuz var, açız yani aç, aç. Biz açlıktan ölelim, ama çoluğumuza çocuğumuza bir şey olmasın. Bana ne güzel diyorlar ki, ‘Çıkma, çıkma.’ Mecbur çıkacağım. Bir gelir olmayınca ne olacak? Mecbur kendimi dışarı atacağım. Şu anda ben dilenmekten geliyorum, kim bunu biliyor? Sadece ‘çıkma’ yapıyorlar. Gelsinler evimin halini görsünler,” sözleriyle içinde bulunduğu durumu anlatmıştı. Bu paylaşımı da İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür yardımcısı Nail Noğay alıntılayarak “Geber” ifadesiyle yeniden paylaşmıştı.

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