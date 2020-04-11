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11 NİSAN 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Nerede kaldı yargı reformu?

11 Nisan 2020, Cumartesi
CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözen, Meclis Genel Kurul’daki infaz düzenlemesi görüşmelerinde yaptığı konuşmada, “Nerede kaldı yaptığımız yargı reformu. Hani, haber, eleştiri, yorum suç olmayacaktı. Yine bu pakette var: Mahpusların dış dünyayla belki de tek bağlantılarını sağlayan gazetelerine hiçbir yargı kararı olmaksızın yasak getiriliyor, haber alma hakkına darbe vuruluyor” dedi.

Çıkörezen, “Soruyorum: Salgında cezaevlerini boşaltacak infaz kanunu ile mahpusun gazetesini yasaklamanın, ne alâkası var? Salgının yurttaşlara ekonomik hasarını hafifletmek için ikinci bir ekonomik paket hazırlanıyor, ama içinde fişleme var, sansür var. Youtube’u, Facebook’u, Twitter’ı, Instagram’ı baskı altına almak istiyorsunuz. Onlara vatandaşı fişletmek, yapmazlarsa fişi çekmek, erişimi engellemek yani sansürlemek istiyorsunuz. Soruyorum: Ne alâkası var, Twitter’ı, Youtube’u sansürlemenin salgınla; ne alakası var, halka yardımla, ekonomik mücadeleyle? Salgınla mücadele adı altında gazetecileri, aydınları zindanda tutmaktan, düşünceyi cezaevine koymaktan, gazeteleri, sosyal medyayı sansürlemekten artık vazgeçin” ifadelerini kullandı.

Ankara – Fatih Karagöz 

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