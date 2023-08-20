Liradan 6 sıfırın atıldığı dönemle günümüzdeki fiyatlar arasında meydana gelen fark, ekonominin ne hale getirildiğini gözler önüne seriyor.

Etiketler her gün değişiyor

2004 yılına ait bir kasa fişinde kayda geçen fiyatlarla günümüz market fiyatları arasındaki fark, tam bir uçurum tablosunu karşımıza çıkarıyor. Gelinen noktada zamlar nedeniyle marketlerde ortalama 50 ile 100 ürünün fiyat etiketleri her gün değişiyor. Ay başında ise bine yakın ürün zamlanmış oluyor.

Müşteriler yetişemiyor

Marketlerde her gün, bazı ürünlerde aynı gün iki kez yapılan etiket değişimlerine müşteriler yetişemezken, asgarî ücret başta olmak üzere maaşlara yapılan zamların bu fiyat artışları karşısında çok hızlı bir şekilde erimesi, yoksulluk sınırı altındaki milyonlarca insanı bir kısır döngüye hapsediyor.

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Nereden nereye?

Marketlerde etiket mesaisi bitmiyor. Günlük zamlar sebebiyle marketlerde ortalama 50 ile 100 ürünün fiyat etiketleri her gün değişiyor. Yıllar öncesinin market kataloglarına bakıldığında da fiyatların nereden gelip nereye gittiği de rahatlıkla gözlemlenebiliyor.

Art arda gelen zamlar sebebiyle marketlerde her gün ortalama 50 ile 100 ürünün fiyat etiketleri değişiyor. Çalışanlar, küçük marketlerde günde ortalama 15-20 ürünün, orta ve büyük marketlerde ise 100’e yakın ürünün fiyatının her gün değiştirildiğini söyledi. Pazar hariç haftanın altı günü düzenli olarak etiketlerin değiştiğini belirten çalışanlar, asıl büyük değişimin ay başlarında yaşandığını, yeni aya girilirken bine yakın üründe zamlı etiket değişimi yapıldığını bildirdi.

Sözcü’nün haberine göre, marketlerde her sabah ilk işin etiket değiştirmek olduğunu anlatan market yöneticisi, “Her gün merkezden ortalama 50 ile 100 ürünün yeni zamlı fiyat listesi geliyor. Yeni fiyatları anında kasalara ve terazilere yansıtıyoruz. Sonra da yeni etiketleri mağazamızda basıyoruz. Ekip halinde eski etiketleri çıkarıp yeni etiketleri takıyoruz. Elimizde zamlı etiket koçanlarıyla dolaştığımızı gören müşteriler alacaklarını hızla alıp zamlardan kurtulmaya çalışıyor. Ancak müşteri birinden kurtulsa diğerine yakalanıyor. Vergi artışları olduğu zaman, bazen gün içinde iki kez fiyat değiştirmek zorunda kalıyoruz” ifadelerini kullandı.

Bir gün önce bir gün sonra

Etiket değişimleri nedeniyle müşterilerin verdiği tepkilere değinen bir market çalışanı, “Bir gün önce aldığı ürünü ertesi gün yine aynı fiyata almaya gelen müşteriler şok yaşıyor. Parası yetmeyen ürünü kasada bırakıp gidiyor. Yüzde 100’ü bulan zamlar yaşıyoruz. Örneğin bir gün önce 12 lira olan 5 litrelik suyun etiketini, ertesi sabah 24 lira olarak değiştirdik. Maaşımızın nasıl eridiğini her gün görüyoruz” dedi.

2004'e bak, ekonominin halini anla

2004 yılına ait bir market katalogunu incelediğimizde görülen fiyatlar, ekonominin aslında nereden nereye geldiğinin, nasıl fakirleştiğimizin, paramızın pul olduğunun ve aslında hükümetin çok övündüğü ekonominin hiç de öyle olmağını aşikar bir şekilde ortaya koyuyor.